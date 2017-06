Ballottaggi, il Centrodestra porta a casa una vittoria schiacciante

E' una vittoria netta quella del Centrodestra se si prendono in considerazione i ballottaggi delle grandi città. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia nei capoluoghi in cui si sono presentati insieme battono tutti. Conquistate Genova, Verona, Monza, Piacenza, La Spezia, Catanzaro, Alessandria, Pistoia, Como, Asti, L'Aquila, Rieti, Lodi, Oristano e Gorizia. Il Centrosinistra vince a Palermo, Taranto, Padova e Lucca. Alla destra città simbolo come Sesto San Giovanni e La Spezia. Il M5s vince invece i ballottaggi a Carrara e Guidonia.



Le roccaforti Pd cadute - Netto, clamoroso, in alcuni casi "storico" è il risultato soprattutto in alcune città da sempre ritenute roccaforti del centrosinistra, come ad esempio Genova e Pistoia, dove il centrodestra non aveva mai vinto e cadono sei Comuni su sei in Emilia-Romagna.



L'asse Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia - In una tornata elettorale che registra un'alta disaffezione dell'elettorato (affluenza al 46%, tredici punti in meno rispetto al primo turno) a fare rumore è, innanzitutto, l'imporsi di quell'alleanza FI-Lega-Fdi che, fino a qualche giorno fa, vedeva proprio in Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tra i più scettici.



Eppure, laddove si presenta unito, il centrodestra vince, espugnando Genova con Marco Bucci e conquistando roccaforti rosse come La Spezia, con Pierluigi Peracchini, e Pistoia, con Alessandro Tomasi. Ma lo schema unitario è vincente anche a Monza, Lodi, nell' "ex Stalingrado" d'Itlia Sesto San Giovanni, ad Asti e a Verona, dove Federico Sboarina trionfa su Patrizia Bisinella, compagna dell'ex sindaco Flavio Tosi e sostenuta anche dal Pd.



Al Sud, clamorosa è la vittoria a L'Aquila, dove Pierluigi Biondi ribalta il risultato del primo turno e ha la meglio su Americo Di Benedetto. Annunciato, il trionfo a Catanzaro di Sergio Abramo e al fotofinish quello a Rieti.



Dove vince il Pd - Il centrosinistra si consola vincendo a Lecce con Carlo Maria Salvemini, a Padova con Sergio Giordani, a Lucca con Alessandro Tambellini e a Taranto con Rinaldo Melucci.



Il M5s si "consola" con Carrara e Guidonia... - Dopo il "disastro" del primo turno, il M5s si consola strappando Carrara al centrosinistra (con Francesco De Pasquale) dopo 70 anni di governo "rosso" e avanzando nel Lazio, dove vince a Ardea e Guidonia. "Siamo in crescita inesorabile", sottolinea Luigi Di Maio.



...ma a Parma è confermato il "dissidente" Pizzarotti - A Parma, però, a sorridere è il simbolo del dissenso interno al M5S, Federico Pizzarotti. "Ognuno nel Movimento si farà domande e si darà risposte", sono le parole della rivincita del sindaco emiliano che, con il suo "effetto Parma", potrebbe dare linfa ad una formazione ex M5S anche a livello nazionale.