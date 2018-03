Collegi sbagliati, da ristampare 200mila schede a Palermo

Come in Sicilia, anche in Lombardia, nella circoscrizione di Mantova, è stato rilevato un errore nella stampa delle schede elettorali. Questa volta riguarda quelle per il rinnovo del Consiglio regionale: sulle schede è stato stampato il simbolo che il Pd utilizza per le elezioni politiche invece di quello regionale, che invece riporta la dicitura "per Gori". Dopo un vertice in Prefettura è stato però deciso che le schede non saranno ristampate.



La Prefettura ha infatti concordato con la Regione Lombardia un comunicato che la Regione stessa invierà a tutti i Comuni mantovani con il quale si assumerà la responsabilità dell'errore e spiegherà che è regolare l'utilizzo del simbolo del Pd anche senza la dicitura "per Gori". Il comunicato sarà poi affisso, a mo' di manifesto, in tutti i seggi per avvertire gli elettori. Non è però escluso che la decisione esponga il voto nel Mantovano a una serie di ricorsi.