Elezioni, la prima volta del tagliando antifrode sulle schede

COME FUNZIONA - Ad ogni cittadino verrà assegnata una scheda dotata di codice progressivo alfanumerico, generato in serie, che verrà annotato sul registro elettorale. Dopo aver votato, l'elettore non dovrà più mettere la scheda nell'urna, come accadeva in passato, ma dovrà restituirla ripiegata al presidente di seggio. Il presidente staccherà il tagliando e controllerà che il numero corrisponda a quello annotato sul registro elettorale. Dopo il controllo, sarà il presidente stesso ad inserire la scheda nell'urna. Senza questa procedura non verrà osservata correttamente il voto sarà considerato nullo.