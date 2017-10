Catalogna, Berlusconi: "Servono trattativa e dialogo"

"Comunque questo è accaduto, adesso mi sembra che sono in un momento di serrato confronto, c'è un ultimatum che scadeva oggi. Ecco, io penso che soltanto il dialogo cui poi potrà seguire o meno un referendum controllato per la sua regolarità, per la partecipazione al voto di tutti i catalani che vogliono restare in Spagna". "Tutto quanto comunque - ha concluso Berlusconi - si deve svolgere in un quadro di legittimità costituzionale".