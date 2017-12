CasaPound: "I blitz di Forza Nuova sono inopportuni"

"I blitz sotto i giornali sono inopportuni, perché danno l'idea che si voglia chiudere la bocca a qualcuno". Lo ha detto Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia, aggiungendo: "Non so se le irruzioni a Repubblica e a Como siano state fatte solo per attirare attenzione. Non giudico quello che fanno altri movimenti di un'area politica in cui è inserita anche CasaPound. Noi la controinformazione la facciamo diversamente".