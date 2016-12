Canone Rai, 500 € di multa agli evasori Aumento accise se fallisce la Voluntary

Voluntary, rischio aumento accise - Nella bozza si ipotizza poi un aumento, dal maggio del 2016, delle accise. Gli aumenti riguarderanno energia, alcol e tabacchi ma entreranno in vigore solo se non rientreranno dall'estero, mediante la Voluntary Disclosure, i 2 miliardi di euro stimati, Si tratta della "clausola di salvaguardia".



Tagli per 1,8 miliardi alle Regioni - Sforbiciata in vista anche per gli enti locali. Le Regioni, in particolare, dovranno dare nel 2016 "un contributo alla finanza pubblica" da 1,8 miliardi di euro, che sale a quasi 4 miliardi nel 2017 per attestarsi a 5,48 miliardi per il 2018 e 2019. Questi tagli assorbono però quelli già previsti a copertura del decreto Irpef (750 milioni fino al 2018).



Tagli anche per i Comuni - Non solo Regioni: a partire dal 2016 i Comuni "assicurano un concorso alla finanza pubblica di 300 milioni annui", si legge ancora. Confermata la riduzione di 400 milioni, invece, dei tagli alle Province e alle città metropolitane (rispettivamente 150 e 250 milioni).



Per Giubileo 1.500 militari - Per garantire la sicurezza sul territorio nazionale in vista del Giubileo, l'operazione "Strade sicure" viene rafforzata da un ulteriore contingente di 1.500 unità delle Forze armate. Lo prevede una bozza della legge di Stabilità. Mille unità sono previste in azione dal primo gennaio al 30 novembre 2016 e le altre 500 dal primo gennaio al 30 giugno 2016. La spesa relativa è di 22 milioni di euro.



Si riduce il Fondo per le elezioni - Il Fondo per le spese per le elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione del referendum è ridotto di 50 milioni di euro dal 2016.



Neoassunti, sgravi fino a 3.250 euro - Ecco le novità sul fronte occupazione. I datori di lavoro che decidano di assumere nel 2016 avranno uno sconto sui contributi da versare del "40%" e "nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua". Lo sconto non può essere sommato a sconti precedenti.



Detassati premi produzione entro 2mila euro - I premi di produttività entro i 2mila euro "sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%". E' un altro dei passaggi contenuti nella bozza della legge di Stabilità, in cui si specifica che la norma si riferisce ai redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro. Il limite del premio è aumentato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.



Scontrini irregolari, multe scontate - In arrivo poi uno sconto per chi paga entro 60 giorni la multa sugli scontrini fiscali e le ricevute fiscali irregolari. Si potrà pagare un importo pari a un sesto del minimo previsto dalla legge.



I numeri della Manovra - Sono 74 gli articoli previsti dalla bozza della Legge di stabilità. Il testo, al netto delle eventuali correzioni e quindi probabilmente precedente all'approvazione, è di 104 pagine. Alcuni articoli sono preceduti dalla formula "in attesa ultima formulazione".