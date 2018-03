Camere, Di Maio: "Sentirò tutti, non voglio indagati alla presidenza"

No condannati o sotto processo alle Camere - Il candidato premier per il M5s sottolinea che per le presidenze delle Camere "da parte delle altre forze politiche considereremo inaccettabili le proposte di candidati, per qualsiasi carica istituzionale in ognuna delle due Camere, che siano condannati o sotto processo. Ne va della credibilità e dell'onorabilità delle istituzioni, un valore a cui non rinunceremo mai". Sottolinea poi che, per individuare le due figure che guideranno i due rami del Parlamento, "non ho intenzione di puntare a un accordo tra due sole forze politiche. Sarà molto importante dialogare con tutti per individuare personalità di garanzia".