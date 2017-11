Calenda: sbagliato rinviare ancora adeguamento età pensionabile

"Giusto aprire a correzioni su lavori gravosi e usuranti, ma non decidere sull'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita rimandando tutto a dopo le elezioni è un errore che il Pd sta commettendo". Lo dice il ministro per lo Sviluppo, Carlo Calenda, secondo il quale in questo modo si mettono a rischio i conti dello Stato e della previdenza sociale. "Abbiamo varato l'Ape social, forma di prepensionamento per i lavori gravosi", ricorda.

In una intervista al Corriere della Sera, Calenda afferma: "Vedo un errore di metodo e di merito in questa proposta del Pd. Nel metodo perché si decide di non decidere sull'adeguamento rimandando tutto a dopo le elezioni. Il rischio che ciò venga letto dai cittadini come una manovra elettorale è alto. Nel merito credo si tratti di una proposta sbagliata, che rischia di determinare uno squilibrio grave del sistema pensionistico.



"E' giusto aprire a correzioni su lavori gravosi e usuranti come fa Gentiloni, ma in generale è necessario ricordare che già oggi l'età effettiva di pensionamento in Italia è di circa 62 anni mentre la vita lavorativa è di 31 anni rispetto ai 37 della media europea. La vera emergenza oggi riguarda i giovani e il lavoro. Su questo dovremmo concentrare le risorse.