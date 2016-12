Bufera sul titolo di studio, il ministro Fedeli corregge il curriculum sul suo sito

Da "diploma di laurea in Scienze sociali" a "diploma per assistenti sociali": è stata modificata, sul sito Internet del neoministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, la voce del curriculum che tante polemiche aveva scatenato nelle ultime ore. L'ex sindacalista era stata accusata di mentire sulla "finta" laurea. E dopo aver tentato di dare una spiegazione a quanto era stato scritto sul Web, ha fatto cambiare la dicitura del titolo di studio.

Alla nuova titolare del dicastero dell'Istruzione era stato infatti contestato di aver mentito sulla sua laurea. Sul suo sito ufficiale, nella sezione "Chi sono", era scritto: "Finite le scuole mi sono trasferita a Milano dove ho conseguito il diploma di laurea in Scienze Sociali, presso Unsas (Scuola per assistenti sociali, ndr)". Ora il sito è stato aggiornato scrivendo "dove ho conseguito il diploma per assistenti sociali, presso Unsas".



A sollevare per primo il caso era stato il giornalista Mario Adinolfi sul suo profilo Facebook, e subito erano iniziati i commenti e le critiche sui social. Dall'entourage del ministro, facevano sapere che quello che Valeria Fedeli aveva conseguito nel lontano 1971 era una sorta di post-diploma, quella che oggi sarebbe una laurea triennale. Ma le lauree triennali sono state istituite parecchi anni dopo, quindi - era l'argomentazione dei critici - non di laurea breve si trattava bensì di semplice diploma. Come anche il sito ufficiale della neoministra dell'Istruzione certifica.