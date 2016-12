Governo Gentiloni, Valeria Fedeli all'Istruzione: è giallo sul suo titolo di studio

E' giallo sul titolo di studio in possesso del neoministro dell'Istruzione del governo Gentiloni Valeria Fedeli . L'ex sindacalista sul suo sito ufficiale dichiara: "Sono nata a Treviglio (Bg) il 29 luglio 1949 (...) Finite le scuole mi sono trasferita a Milano dove ho conseguito il diploma di laurea in Scienze Sociali, presso Unsas (Scuola per assistenti sociali, ndr)". Ed è qui che scoppia il caso, alimentato da un post su Facebook del giornalista e scrittore Mario Adinolfi, in cui l'accusa è di mentire nel dichiarare una laurea, quando invece ha un diploma professionale.

"Valeria Fedeli mente sul proprio titolo di studio, niente male per un neoministro all'Istruzione. - accusa via Facebook Adinolfi. - Dichiara di essere laureata in Scienze Sociali, in realtà ha solo ottenuto il diploma alla Scuola per Assistenti sociali Unsas di Milano. Complimenti ministro, bel passo d'inizio. Complimenti Paolo Gentiloni: a dirigere scuola e università in Italia mettiamo non solo una che non è laureata, ma una che spaccia per laurea in Scienze Sociali un semplice diploma della scuola per assistenti sociali. La spacciatrice di menzogne sul gender evidentemente è abituata a dire bugie. Il problema non è neanche che non è laureata, è che mente spudoratamente".