Blocco fondi Lega, Procura Genova: "Agito a tutela del Parlamento"

"Non abbiamo messo in atto nessun attentato alla Costituzione. Noi abbiamo il massimo rispetto per la Lega e per tutti i partiti. Quello che abbiamo fatto è un'azione a tutela del Parlamento". Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha commentato il sequestro cautelativo dei fondi del Carroccio, deciso dl Tribunale ligure.