2 giugno 2018 09:05 Berlusconi: "No alla fiducia al governo M5s-Lega, opposizione rigorosa" Il presidente di Forza Italia annuncia lʼopposizione "molto rigorosa al pauperismo, al giustizialismo e a ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il risparmio e la libertà"

Per la Festa della Repubblica del 2 giugno il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi annuncia il suo "no" alla fiducia al neo governo M5s-Lega. "Siamo in un momento particolarmente difficile c'è una formula di governo inedita e contraddittoria, non scelta dagli italiani col voto che deve condividere valori e programmi opposti all'insegna del populismo"."Noi siamo per l'Europa, garante di pace negli ultimi 70 anni dopo due Guerre mondiali".

"Forza Italia - dice Berlusconi - sarà molto rigorosa nell'opporsi a tutto quello che riteniamo non positivo per l'Italia e gli italiani. Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà. Per questo noi non possiamo che votare 'no' alla fiducia a questo Governo".

"Oggi l'Italia ha bisogno di ben altro - prosegue il leader di FI - come nel 1994 quando facemmo nascere il centrodestra. Ancora oggi ci dobbiamo mobilitare per dare voce a un'Italia che non può identificarsi né nel governo giallo-verde né nella sinistra. Nel corso di questi 25 anni abbiamo rappresentato la parte migliore dell'Italia, che oggi chiede il cambiamento, ma nella responsabilità e nella concretezza. E' l'Italia delle persone serie e di buonsenso, è l'Italia che lavora e che ha competenza, che sente il dovere di aiutare chi è rimasto indietro. Noi di Forza Italia siamo ancora qui oggi a rappresentare questa parte del Paese. Siamo cn gli italiani che vogliono eliminare l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica e giudiziaria. E' lo Stato che deve essere al servizio dei cittadini".

"Noi siamo per l'Europa" - Berlusconi prosegue: "Noi siamo per l'Europa, perché ha il grandissimo merito di averci garantito, dopo due guerre mondiali, settant'anni di pace e la libera circolazione delle persone, delle imprese e dei capitali. Siamo anche consapevoli che l'Europa deve cambiare, rifondarsi dal basso".