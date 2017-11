Berlusconi: "La sinistra ha fallito, centrodestra è unica alternativa a Grillo"

Dalle pagine del "Corriere della Sera", il leader di Forza Italia ha quindi spiegato come il centrodestra ad oggi rappresenti "un cambiamento serio, costruttivo, affidato a persone credibili per quello che hanno saputo fare nella vita", mentre il M5s, l'unica alternativa di fatto ad oggi presente nello scenario politico italiano, sia "un pericoloso mix di ribellismo e giustizialismo, nelle mani di chi non ha mai realizzato nulla".



"La sinistra ha fallito, non ha più risposte per i problemi della società" - Guardando poi al Pd, grande sconfitto della tornata elettorale in Sicilia, Berlusconi ha sottolineato che in Italia, come nel resto d'Europa "la sinistra non ha più risposte da offrire ai drammatici problemi della società. Il Partito democratico in questi anni ha rappresentato il potere che conserva se stesso, sempre più lontano e distaccato dagli italiani".



"Con Salvini e la Meloni l'accordo politico esiste da sempre, uniti continueremo a vincere" - Quanto al futuro del centrodestra, Berlusconi non ha mostrato di non aver dubbi circa la possibilità di arrivare compatti al voto, sottolineando che un accodo politico con Salvini e Meloni non c'è "bisogno di definirlo, l'accordo politico esiste da sempre e non è mai stato in discussione". Il leader di Forza Italia ha quindi smentito qualsiasi dissidio con il segretario della Lega, ricordando come l'incontro in Sicilia sia stato "molto cordiale, amichevole, addirittura affettuoso. Basato sulla consapevolezza che uniti avremmo vinto, come infatti è avvenuto. E uniti continueremo a vincere".



"Necessario votare il prima possibile" - Per la data del voto, Berlusconi ha insistito sulla necessità che sia "il più presto possibile, visto che dal 2008 gli italiani aspettano di poter scegliere da chi essere governati. L'ultimo governo che ha avuto il consenso degli elettori è stato il nostro, ormai 10 anni fa. Ora che si è approvata la legge elettorale, una volta fatta la legge di Stabilità, non c'è davvero motivo di tenere ancora in piedi questo Parlamento".



"Dal '94 ad oggi gli italiani mi hanno dato 200 milioni di voti" - E quale sarà il ruolo di Berlusconi nell'ipotetico governo di centrodestra? "Tutto questo non lo deciderò né io né altri. Lo decideranno gli elettori, con il voto. Finora gli italiani mi hanno dato in totale, dal 1994, oltre 200 milioni di voti. È per questo che sono in campo da 23 anni, facendo di volta in volta la punta, il regista, l'allenatore".