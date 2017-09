17 settembre 2017 16:35 Berlusconi: "In Europa vince solo il Ppe, mi aspetto il via libera per ripresentarmi" "Rispetto per la Lega ma il Centrodestra in Italia lo abbiamo fatto noi: la leadership è nostra", ha detto da Fiuggi intervenendo al convegno organizzato da Antonio Tajani

"La sinistra in tutta Europa è in crisi. I partiti "ribellisti' non hanno vinto da nessuna parte. Solo chi è nel Ppe vincerà le prossime elezioni nell'Ue". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento alla convention "L'Italia e l'Europa che vogliamo" di Fiuggi. "Ci troviamo davanti a un anno importante, in cui tra regionali e politiche si deciderà il futuro dell'Italia", ha aggiunto.

"Solo se cambia l'Ue potrà essere protagonista" - "Noi - ha proseguito Berlusconi nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani - siamo molto fieri di essere rappresentanti in Italia della grande famiglia popolare europea. I suoi valori sono i nostri valori. Mi ci ritrovo sino alle virgole. Solo chi è nel Ppe vincerà le prossime elezioni in Ue. Solo se l'Europa cambia, se avrà una sua politica estera e di difesa comune, potrà sedersi da pari a pari con gli altri partner mondiali".



"Mi aspetto via libera dall'Europa per ripresentarmi" - "La nostra democrazia - ha ricordato - è stata condizionata da cinque colpi di Stato negli ultimi venti anni, quando un governo eletto è stato sostituito con governi che nessuno ha mai eletto. Questi colpi di Stato li abbiamo subiti, con l'assurdo allontanamento del suo leader dal Parlamento". Ora, ha detto il leader di FI, "mi aspetto che l'Europa mi restituisca l'onore in modo da potermi ripresentare davanti ai cittadini da uomo integro. Non so se la Corte europea arriverà in tempo, ma parteciperò ugualmente alla campagna elettorale come ho sempre fatto".

"Lega nei governi grazie a noi, leadership di FI" - Le istanze della Lega, ha sottolineato, avranno "sempre una presenza dignitosa nei nostri programmi ma il Centrodestra in Italia lo abbiamo fatto noi, abbiamo portato nel governo forze che ne erano rimaste escluse. Siamo stati noi a portarli dentro questo centrodestra, abbiamo sempre avuto noi il leader".



"Di Maio è una meteorina della politica" - Luigi di Maio che è stato investito dai 5 Stelle "è un signore che io definisco una meteorina della politica, che ha una bella faccia e porta il bagaglio di una assoluta nullità". Secondo Berlusconi, il Movimento 5 Stelle "non sa trasformare i voti in programmi efficienti, dando prova assoluta della propria incapacità".