Berlusconi: "Cambieremo l'Italia, via tasse auto e di successione"

"Vogliamo cambiare l'Italia, per questo fra le altre cose proponiamo meno tasse (nessuna tassa sulla prima casa, nessuna imposta di successione e nessuna tassa sulla prima automobile)". Così Silvio Berlusconi in un messaggio al coordinatore di Fi in Abruzzo, Nazario Pagano. "Proponiamo una pensione minima di 1.000 euro, proponiamo una pensione per le nostre mamme che dopo una vita di lavoro hanno diritto a una vecchiaia serena", sottolinea.