Berlusconi: "A marzo torno in campo"

20:21 - "Abbiamo deciso di rinnovare, rifondare e rafforzare Forza Italia. Oggi soffre ma siamo a meno di cinque punti dal centrosinistra e, con la possibilità che da marzo il leader torni in campo, recupereremo tutti i voti". Lo ha detto Silvio Berlusconi alla convention dei club al Divino Amore, a Roma. "Il governo si è presentato di centro e invece in tutti i suoi atti si rivela pienamente di sinistra. Siamo fortissimamente all'opposizione", ha aggiunto.

"Recupereremo voti per superare centrosinistra - "C'è tanta confusione in giro perché il patto del Nazareno ci è costato e ci costa ma ora siamo a un po' meno di cinque punti dal centrosinistra, secondo i sondaggi, e con la possibilità di recuperare tutti i voti per superarlo", ha spiegato Berlusconi.



"Lega va fortissimo con goleador Salvini" - "Va fortissimo la Lega con un goleador come Salvini a cui facciamo gli auguri. Soffre Fi che ha un leader che non c'è, non può parlare, che non può circolare che è riposto in un cassetto di un comune della Brianza", ha scherzato ma non troppo Berlusconi alla convention.



"Renzi premier senza seguire regole democrazia" - Non sono mancate poi critiche al premier. "Il Pd è al governo con un leader che non ha seguito le regole democratiche, che sono elezioni libere, e con 32 senatori eletti con noi e che ora fanno da stampella", ha spiegato.



"Unica risposta a disastro è tornare a governo" - "Che risposta si può dare a tutto questo? Che torniamo a governare noi", ha sottolineato Berlusconi al termine di una lunga digressione sulle politiche economiche, a suo parere errate, del governo Renzi. "Per rinvigorire l'economia occorre tornare alla formula liberale della crescita: meno tasse su famiglie, imprese e lavoro, questo produce più consumo, più produzione industriale, più posti di lavoro".8:23