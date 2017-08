Banche venete, la Camera conferma la fiducia al governo con 318 sì

Il governo incassa la fiducia alla Camera sul decreto per la liquidazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. I voti a favore sono stati 318, quelli contrari 178, un solo astenuto. L'iter del provvedimento di conversione in legge del decreto prosegue con l'esame degli ordini del giorno. I tempi per arrivare al voto finale sono però lunghi: sarà necessaria probabilmente una seduta fiume. Il voto finale potrebbe quindi slittare anche a venerdì.