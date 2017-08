Banche, Mattarella firma la legge per la Commissione d'inchiesta

E' legge il dispositivo che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario . Il provvedimento, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che dispone l'entrata in vigore dal 28 luglio.

"Ora che il capo dello Stato ha firmato il testo per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il M5s chiede ai presidenti delle Camere di convocare immediatamente un ufficio di presidenza per la nomina dei 40 membri dell'organismo bicamerale". Lo hanno detto i parlamentari M5s. "In ragione della nostra forza parlamentare e della nostra totale distanza da qualsivoglia scandalo bancario - hanno aggiunto - chiediamo naturalmente la presidenza della commissione. Il tempo stringe e i cittadini hanno diritto a un barlume di chiarezza e di verità".