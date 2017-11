Ballottaggio Ostia, urne aperte fino alle 23: seggi "blindati" dopo caso Spada

Ostia al voto per il ballottaggio tra M5S e centrodestra per la presidenza del decimo municipio dopo due anni di commissariamento per mafia. I 183 seggi sono presidiati da agenti in borghese, ma particolare attenzione sarà rivolta alle zone di Nuova Ostia, feudo del clan Spada, dopo l'aggressione subita dalla troupe Rai. Alto il rischio di astensionismo. Alle 12 affluenza all'8,6%, in calo di oltre il 2% rispetto al primo turno del 5 novembre.