Indaga l'antiterrorismo - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'attentato al circolo: gli inquirenti procedono per incendio doloso. Sul caso indagano gli investigatori della Digos della polizia e del commissariato di Zona e gli accertamenti sono coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, responsabile del pool antiterrorismo.



L'atto intimidatorio dopo il grande corteo contro la mafia - Nella giornata di giovedì per la prima volta M5s, centrodestra e Pd sono scesi in strada insieme per dire "no" alla mafia e "sì" alla libertà di stampa. Centinaia i partecipanti alla manifestazione organizzata in piazza Anco Marzio dall'associazione Libera e dalla Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) dopo l'aggressione di Roberto Spada ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi.



"Dobbiamo tornare a fare le domande, su tutto, senza essere aggrediti", ha dichiarato il reporter di "Nemo" Piervincenzi. "Siamo contro la mafia e contro i fascisti", ha detto invece il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, riferendosi all'endorsement di Roberto Spada a CasaPound, sorpresa del primo turno delle municipali con oltre il 9% e unico partito assente al raduno.



Raggi: "Vile atto contro il Pd" - "Solidarietà al circolo Pd di Ostia. Tutti uniti nella condanna di un vile atto intimidatorio che non ci spaventa", ha scritto su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "E' una cosa gravissima alla vigilia del ballottaggio e all'indomani di una splendida manifestazione di piazza senza bandiere contro la criminalità. Oggi era in programma l'assemblea degli iscritti che stiamo valutando di spostare davanti al circolo. Sono al fianco di Flavio De Santis, segretario del Pd X municipio, Agostino Biondo il segretario dei giovani dem, di tutte le democratiche e democratici di Ostia", ha detto Andrea Casu, segretario del Pd di Roma.



Renzi: "Il Pd non si fa intimorire" - "Un abbraccio affettuoso a tutti i ragazzi del Pd di Ostia. Lo diciamo con forza: il Pd non si fa intimorire e non si fa minacciare". E' il messaggio affidato dal segretario dem, Matteo Renzi. "Deve essere chiaro a tutti: il Pd non ha paura, proveranno in tutti i modi a zittirci, a tapparci la bocca ma noi resistiamo con grande determinazione e grande tenacia".



Il pensiero di Renzi segue quello espresso su Twitter dal presidente del Partito democratico, Matteo Orfini: "Sono anni che a Ostia provano a intimidirci. Lo hanno fatto anche questa notte, ma così non fanno altro che confermare che siamo sulla strada giusta. E di certo non ci fermeremo".