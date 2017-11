Voto Ostia, astensione record: sarà ballottaggio M5s-Centrodestra

Nove ore dopo la chiusura delle urne, è stato concluso lo scrutinio delle 183 sezioni in cui si è votato per l'elezione del presidente del X Municipio (Ostia) di Roma, al voto dopo due anni di commissariamento per mafia. Secondo il sito del Comune capitolino, la candidata del M5s, Giuliana Di Pillo, è in testa con il 30,21% delle preferenze, davanti a quella del centrodestra, Monica Picca (26,68%). Segue il Pd. Boom per Casapound (9,08%).