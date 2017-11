Ballottaggio Ostia, Minniti: "Agenti in borghese ai seggi, andate a votare"

"Ci sarà una vigilanza discreta nei seggi elettorali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti durante il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza su Ostia , il municipio del litorale romano dove domenica si voterà per il ballottaggio per la scelta del minisindaco. In lizza i candidati di M5S e Fdi-centrodestra. A sorvegliare i 183 seggi ci saranno agenti in borghese.

Oltre a loro, in campo ci saranno anche Digos, Squadra mobile ed esercito, a mettere in atto il piano di sicurezza predisposto dal ministro: riflettori accesi soprattutto sui seggi del litorale di Ponente e di Nuova Ostia. Controlli particolarmente intensi sulla regolarità delle operazioni, dentro e fuori dai seggi, nei quartieri più soggetti al controllo del clan Spada. Intensificato il controllo sul territorio e vigilanza 24 ore su 24 ai seggi dal giorno precedente le votazioni.



Minniti: "Serviva una risposta ferma" - Al termine del Comitato, Minniti ha commentato così la situazione: "Siamo qui perché si è verificato un atto molto grave nei confronti di un giornalista.Serviva una risposta ferma e inequivocabile".



E ha aggiunto: "Soltanto la solidarietà non avrebbe funzionato. Mentre stiamo parlando il colpevole è in carcere. Un ringraziamento va alla Procura di Roma per avere agito con tempestività e capacità giuridica e di coordinamento interistituzionale".



"Il voto è la risposta più forte" - Minniti ha poi precisato: "Siamo convinti che siamo nelle condizioni perché questo voto si svolga liberamente. L'appello che fa questo Comitato è al voto. Il nostro impegno è massimo, ma la risposta più forte alla garanzia al voto è l'esercizio del voto. Chiediamo ai cittadini di dare una risposta di isolamento alla criminalità e ai violenti, sapendo che la maggior parte sono cittadini per bene".



Anche la Raggi esorta: "Importante votare" - All'appello ad andare ai seggi domenica si unisce anche il sindaco di Roma Virginia Raggi, che afferma: "Ribadisco l'importanza di andare al voto. Questo territorio finalmente si trova davanti a un momento importante, una grandissima prova di democrazia. E' importante per i cittadini potersi esprimere liberamente. Dobbiamo isolare le poche mele marce che rischiano di gettare discredito su un territorio con grandissime potenzialità".