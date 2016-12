Morte di Andreotti, tutte le reazioni Napolitano: "Lo giudicherà la storia"

21:42 Bongiorno: "Non era solo mio cliente"

“Io sono ricordata come avvocato di Andreotti, ma credo sia riduttivo pensare a lui come mio cliente. Quello che mi ha dato lui è molto di più rispetto a quanto ho potuto dargli io professionalmente. Le persone che lo conoscono a fondo sono poche, ma queste hanno una profonda stima. Lui mi ha trasmesso il profondo rispetto per le istituzioni, anche nei momenti più difficili. Davanti ai problemi lui mi diceva sempre che tutto si poteva risolvere e interrogato sul suo ottimismo rispondeva di essere allenato a superare i problemi” sono le parole commosse in diretta a Tgcom24 di Giulia Bongiorno ricordando Giulio Andreotti.

21:41 Fioroni (Pd) a Tgcom24: “Lascia un vuoto"

“Andreotti lascia un vuoto sia tra i suoi sostenitori che tra gli avversari. E’ un uomo che ha amato la Costituzione, uno straordinario uomo di Stato con il senso delle istituzioni che ha costruito l’immagine dell’Italia all’estero, l’Italia per l’Europa dei popoli e volta verso i Paesi del Mediterraneo. Ha vissuto tutti i suoi processi in tribunale e ne è uscito a testa alta” E’ quanto ricordato in diretta a Tgcom24 da Giuseppe Fioroni (Pd) nel giorno della morte di Giulio Andreotti.

21:40 Coppi a Tgcom24: "Non era un cinico"

“Io ricordo una persona molto diversa dalla sua iconografia. Una persona non priva di tenerezza, molto diversa dall'immagine di uomo freddo e cinico. Ricordo anche il dolore che aveva provato per l’uccisione di Moro e degli uomini della sua scorta” E’ il ricordo del professor Franco Coppi in diretta a Tgcom24 nel giorno della morte di Giulio Andreotti. Sulle vicende processuali ha aggiunto: “Mi disse che il Padreterno gli aveva steso un tappeto rosso nei primi anni della sua vita ed era giusto che adesso lo sottoponeva a una sfida così grande. Cedeva nella provvidenza. Quando ci siamo spostati nelle varie città per esigenza processuali, si preoccupava di cercare la Chiesa più vicina per potersi recare a messa di mattina molto presto”

21:39 Forlani a Tgcom24: "Esempio di serietà"

“E’ stato un esempio di grande serietà e coerenza anche se presentava la sua immagine con un certo distacco e sense of humor. Quando ha dovuto assumere cariche di governo lo ha fatto con impegno e serenità quando le ha lasciate. Spero che venga ricordato in modo più rispettoso della verità rispetto alle ricostruzioni giornalistiche e cinematografiche del personaggio. Il ricordo che ho di lui è quello di una persona molto seria. Andreotti non ha assunto ruoli di guida in modo difforme dal suo partito attraverso i congressi e i consigli nazionali” E’ il ricordo fatto in diretta a Tgcom24 di Arnaldo Forlani, nel giorno della morte di Giulio Andreotti. Commentando alcune delle celebri battute di Andreotti, Forlani ha aggiunto: “Non rinunciava mai alle sue battute per sdrammatizzare. E’ sempre stato riservato nel modo giusto, senza inutili esibizioni”

21:26 Il nipote a Tgcom24: "Tempo per capirne il valore"

“Un uomo profondamente buono che ha fatto più bene di quanto si sappia, soprattutto a tanta gente del popolo. Lo giudicherà la storia? Ci vuole tempo perché la storia sia equa affinché se ne capisca il vero valore” Lo ha affermato Luca Danese , nipote di Giulio Andreotti, in diretta a Tgcom24. Sulla cerimonia funebre ha aggiunto: “Non saranno funerali di Stato, ma saranno aperti a coloro che vogliono dargli l’ultimo saluto”

19:54 Shimon Peres: "Andreotti amico del popolo ebraico"

"Giulio Andreotti era un amico del popolo ebraico e noi saremo eternamente grati per il suo ruolo nel salvataggio della comunità ebraica in Libia". Lo ha dichiarato il capo dello Stato israeliano, Shimon Peres.

18:22 De Magistris: "Non ne sentirò la mancanza"

"Una persona intelligente, controversa, un politico di livello che ha rappresentato la storia dell'Italia, ma anche pagine assolutamente buie del nostro Paese". Questo il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Dal punto di vista politico non sentirò la mancanza di Andreotti".

18:05 Lotito: "Morto un grande statista"

"Era un tifosissimo della Roma, mentre io rappresento l'altra parte della città...": il presidente della Lazio Claudio Lotito è partito dalla fede calcistica di Giulio Andreotti per ricordarlo nel giorno della sua scomparsa. "Io conoscevo personalmente lui e i suoi familiari, è morto un grande statista, un rappresentante vero della nostra Repubblica, che ha dato molto a questo Paese", ha sottolineato Lotito.

16:48 Giulia Bongiorno a Tgcom24: "Da lui ricevuto più di quanto gli abbia dato"

"Io sono ricordata come avvocato di Andreotti, ma credo sia riduttivo pensare a lui come mio cliente. Quello che mi ha dato lui è molto di più rispetto a quanto ho potuto dargli io professionalmente. Lui mi ha trasmesso il profondo rispetto per le istituzioni, anche nei momenti più difficili. Davanti ai problemi lui mi diceva sempre che tutto si poteva risolvere e interrogato sul suo ottimismo rispondeva di essere allenato a superare i problemi", sono le parole commosse in diretta a Tgcom24 di Giulia Bongiorno. L'avvocato Bongiorno aveva difeso Andreotti nei processi per mafia e sul delitto Pecorelli.

16:47 Ruini: "Sua capacità di non perdere mai la bussola"

"Sono sempre rimasto colpito dal suo forte senso dell'umorismo, dalla sua imperturbabilità, e anche dalla sua capacità di destreggiarsi nelle situazioni difficili, senza perdere la bussola". Così il cardinale Camillo Ruini, ex vicario di Roma ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

16:46 Alfano: "Sapeva guardare lontano"

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, parla di un "profondo lutto nella storia del nostro Paese e della politica italiana". Uomo politico abile, straordinariamente intelligente, talvolta controverso, capace di dialogare con mente libera, spesso riusciva a guardare lontano, precorrendo i tempi, mantenendo intatte la sua lucidità e la sua ironia sino alla fine", conclude Alfano.

16:43 Franceschini: "Col tempo giudizio più sereno"

La commemorazione di Giulio Andreotti che si terrà nei prossimi giorni sarà l'occasione per "ricordare la sua importanza", afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, intervenendo in Aula alla Camera. "Il tempo e la distanza consentono una valutazione delle persone con maggiore serenità".

16:10 Berlusconi: "Contro di lui indegna lotta della sinistra"

Con Andreotti, "scompare un protagonista politico e un uomo di governo che ha fatto la storia d'Italia, dalla ricostruzione postbellica in poi", ma contro il quale la sinistra ha fatto "una forma di lotta indegna di un Paese civile, basata sulla demonizzazione dell'avversario e sulla persecuzione giudiziaria: un calvario che Andreotti ha superato con dignità e compostezza, uscendone vincitore": così il leader del Pdl, Silvio Berlusconi.

16:01 Camera, la Boldrini chiede un minuto di silenzio

Su richiesta della presidente di Montecitorio, Laura Boldrini, l'Aula della Camera ha ricordato il senatore a vita osservando un minuto di silenzio.

15:45 Napolitano: "Grande ruolo, giudizio alla storia"

"Sulla lunga esperienza di vita del Senatore Giulio Andreotti e sull'opera da lui prestata in molteplici forme, potranno esprimersi valutazioni approfondite e compiute solo in sede di giudizio storico". E' il messaggio alla famiglia Andreotti espresso da Giorgio Napolitano che riconosce al defunto un "ruolo di grande rilievo nelle istituzioni".

Ultimo aggiornamento 21:42