Quirinale, prendono voti il conte Mascetti e Siffredi

foto Da video Correlati Quirinale, quando "rischiò" di andarci la Loren

Quirinale, tutti i voti burloni

Quirinale, Franco Marini favorito

Voti assurdi per il Colle, c'è anche il Mascetti 10:36 - Non solo Prodi, Chiamparino e D'Alema: tra i personaggi che hanno preso voti alla prima tornata per il Quirinale hanno trovato spazio, come sempre, anche quelli goliardici. Così tra una Valeria Marini e una Veronica Lario (ex moglie di Berlusconi) il più simpatico è stato Raffaele Mascetti, il conte interpretato da Ugo Tognazzi e reso celebre per la sua "supercazzola" in Amici Miei. - Non solo Prodi, Chiamparino e D'Alema: tra i personaggi che hanno preso voti alla prima tornata per ilhanno trovato spazio, come sempre, anche quelli goliardici. Così tra unae una(ex moglie di Berlusconi) il più simpatico è stato, il conte interpretato da Ugo Tognazzi e reso celebre per la sua "supercazzola" in Amici Miei.

Lunga è la lista dei "buontemponi" che hanno scelto nomi improbabili: Franco Marino, il saggista Franco Cardini, Augusto Barbera, Paolo Bolognesi, l'attrice e show girl Valeria Marini, lo scrittore Claudio Sabelli Fioretti e Milena Gabanelli, la giornalista che ha rifiutato la candidatura di M5S. E' stata votata anche l'astrofisica Margherita Hack.



"Mara Carfagna? Non ha l'età..." - Sorrisi in Aula anche quando è spuntato un voto per Mara Carfagna. La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha dichiarato nulla la scheda per "mancanza dei requisiti", cioè la formula che si usa per un voto dato a una persona che non ha l'età minima (50 anni) per diventare presidente della Repubblica.



E Rocco Siffredi imbarazza la Boldrini - Fioccano i voti sparsi, e quindi dispersi, anche nel corso della seconda votazione per l'elezione del Capo dello Stato. Si va da Trapattoni a Rocco Siffredi, che strappa anche una risata ai presidenti Boldrini e Grasso oltre che a un'Aula altrimenti distratta. Ottengono una manciata di voti, poi, Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo e famoso per aver arrestato Totò Riina. Due voti anche ad Arnaldo Forlani e a Mussolini, mentre Daniela Santanchè, Gianfranco Fini, Michele Cucuzza, Fiorello e Sofia Loren ottengono un voto.