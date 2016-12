Roma, Grillo incontra i parlamentari M5S

foto Ansa Correlati Renzi non molla: "Con me il 95% degli italiani"

Le immagini di Grillo nel casale 16:02 - Beppe Grillo incontra oggi i parlamentari 5 Stelle. Dopo essersi radunati questa mattina a piazzale Flaminio, nel centro di Roma, deputati e senatori del M5S sono partiti a bordo di due pullman diretti verso il luogo designato per l'incontro. Tenuta nascosta fino a destinazione, la meta del viaggio si è rivelata una cascina nei pressi di Fregene. Già sul posto, Beppe Grillo ha accolto al loro arrivo i cittadini 5 Stelle.

I pullman grillini si sono fermati in un casale in aperta campagna , una location per eventi e che ospita ricevimenti e matrimoni. Deputati e senatori sono giunti con due autobus e hanno incontrato Grillo all'ingresso di Villa Valente, vicino Fregene. Grillo non ha voluto rispondere a nessuna domanda dei giornalisti.



Crimi: "Il nostro incontro non c'entra con Currò" - "Andiamo a passare una giornata in allegria, né più né meno. Due chiacchiere poi torniamo a casa". Così Vito Crimi,capogruppo 5 Stelle al Senato, prima della partenza. "Gli autobus li paghiamo noi - aggiunge - 10 euro per l'autobus più una cifra variabile tra i 18 e 20 euro per il pranzo".



Crimi spiega poi che con l'incontro di oggi "non c'entra Currò", il deputato siciliano che in un'intervista si è detto favorevole all'apertura al Pd, sottolineando di non essere "uno schiaccia bottoni per conto terzi". "L'incontro era previsto". "Il dibattito c'è, non ho mai detto che non c'era, altrimenti ci sarebbe l'unanimità di 8 milioni di elettori" ha quindi il capogruppo grillino.



Fico (M5S): "Partiti bloccano il Parlamento" - "Pd, Pdl e Scelta Civica non fanno partire le commissioni e bloccano il Parlamento, quindi vogliamo la costituzione delle commissioni per iniziare a lavorare. Il Parlamento deve legiferare, i parlamentari li abbiamo. Siamo pronti e abbiamo tutti i nomi per costituire le commissioni e ci stiamo portando avanti con un lavoro che è immenso. Chiediamo che facciano lo stesso Pd e Pdl". Lo ha detto a Tgcom24 il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico.