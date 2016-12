M5S, oggi riunione su governo e Lombardi

foto Ansa Correlati I grillini rilanciano: a noi l'incarico 07:35 - Una riunione congiunta di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle si terrà con ogni probabilità oggi a Montecitorio. Secondo quanto si apprende l'assemblea dei gruppi dovrebbe avere al centro della discussione la linea politica sul tema del governo, ma anche il caso emerso alla Camera attorno alla gestione del gruppo da parte della capogruppo Roberta Lombardi. Su questo punto si potrebbe, riferisce qualcuno, anche arrivare a un voto. - Una riunione congiunta di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle si terrà con ogni probabilità oggi a Montecitorio. Secondo quanto si apprende l'assemblea dei gruppi dovrebbe avere al centro della discussione la linea politica sul tema del governo, ma anche il caso emerso alla Camera attorno alla gestione del gruppo da parte della capogruppo Roberta Lombardi. Su questo punto si potrebbe, riferisce qualcuno, anche arrivare a un voto.

Non solo. "Venerdì partirà la comunicazione per le modalità di voto per il Presidente della Repubblica", rende noto su Facebook, Eleonora Bechis, parlamentare del M5S, a proposito della consultazione online con cui il Movimento sceglierà il proprio candidato al Quirinale.



"Io, Massimo Artini, Nicola Bianchi e Cristian Iannuzzi, siamo andati in missione dal Casaleggio - racconta Bechis - come delegazione del gruppo interno internet per illustrare quali fossero le nostre esigenze come parlamentari". Il cofondatore del M5S "si è mostrato ben disposto ad accogliere e vagliare alcune delle nostre proposte e ha lasciato carta bianca su altre".



Bechis ricorda infine che per partecipare alla consultazione sul Presidente della Repubblica bisognerà essere iscritti al M5S e certificare l'iscrizione con l'invio di un documento d'identità.