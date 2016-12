Napolitano: "Subito governo, crisi non aspetta"

foto Ansa Correlati Governo, spunta l'ipotesi di voto a giugno

Napolitano: "Io un faro? Nella nebbia si fa fatica" 15:03 - "L'Italia si dia un governo, la crisi non aspetta". Lo ha chiesto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando al Quirinale in occasione della festa della donna. "Siamo sempre riusciti a superare i più acuti momenti di crisi e rischi di scontro sul piano istituzionale: dobbiamo riuscirci anche questa volta", ha detto il Capo dello Stato.

"I problemi urgenti e le questioni di fondo che riguardano l'economia, la società, lo Stato, non possono aspettare, debbono ricevere risposte e dunque richiedono che l'Italia si dia un governo ed esprima uno sforzo serio di coesione", ha detto il presidente Napolitano parlando al Quirinale. Anche perché, ha aggiunto, tutti i problemi acuiti dalla crisi "si ripercuotono nella vita quotidiana della gente, e per le famiglie più disagiate drammaticamente".



"Per presidenti Camere auguro clima disteso" - Il presidente della Repubblica, dopo aver augurato ai prossimi presidenti delle Camere e del futuro governo "di adempiere con passione e serietà al proprio incarico", ha aggiunto: "Sarebbe auspicabile e costituirebbe un segnale positivo per chi guarda all'Italia che le scelte relative, appunto, ai vertici delle istituzioni rappresentative, avvenissero in un clima disteso e collaborativo".



"Momento delicato per la nostra democrazia" - Napolitano nel suo discorso in occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna ha poi detto: "Questa cerimonia cade in un momento complicato per il nostro sistema democratico e per il nostro Paese". "Lasciatemi osservare - ha sottolineato - che il mio settennato non è mai stato al riparo da tensioni e da bruschi alti e bassi".