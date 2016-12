M5S, i sogni di Grillo costerebbero 360 mld

Reddito di cittadinanza: 170 miliardi - Grillo vuole dare 800 euro al mese a tutti i cittadini inattivi in età lavorativa, cioè 18 milioni di persone. Questa manovra costerebbe 170 miliardi di euro.

Taglio dei tassi d'interesse sul debito: default - Grillo propone di allungare le scadenze dei tioli di stato di 7-8 anni e il taglio unilaterale dei tassi di interesse. Fare calcoli su questo punto è impossibile perché porterebbe alla rottura dell'euro e la perdita di decine di punti di pil. Probabilmente l'Italia andrebbe verso il default.

L'utopia delle 20 ore lavorative: 162 miliardi - Il M5S ha lanciato l'idea di ridurre l'orario lavorativo settimanale a 20 ore. Sembra che la proposta riguardi le azinede medio-grandi dove lavorano 10 milioni di addetti, retribuiti in media per almeno 37 ore. Se per portarle a 20 si abbassa lo stipendio in proporzione, milioni di persone finiranno in miseria. Altrimenti si devono fare carico di questa misura ogni singola azienda o lo Stato. Se un'ora di lavoro costa in media 18,41 euro e si sottraggono da ogni stipendio 884 ore, il costo totale dell'operazione sarebbe di 162 miliardi di euro per ogni anno.

Abolizione Irap e Imu: 28 miliardi - La tassa sugli immobili vale 4 miliardi di eruo, mentre l'Irap quasi 24 miliardi. L'abolizione di entrambe le imposte comporterebbe una perdita di 28 miliardi.

Sfoglia nelle pagine successive la grafica.