Napolitano: io un faro? Nella nebbia si fa fatica

11:54 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, assicura che farà tutto ciò che deve fino all'ultimo giorno del suo settennato. "Cerco di fare del mio meglio - ha detto intervenendo all'Accademia dei Lincei, in ricordo di Rita Levi Montalcini -. Anche se nella nebbia si fa fatica". Napolitano ha confermato di considerare chiusa la sua esperienza al Colle escludendo un secondo mandato: "I padri costituenti vollero il settennato".

Poi, dopo aver ricordato la volontà dei padri costituenti al riguardo, ha aggiunto che questo corrisponde bene anche "alla continuità delle nostre istituzioni e anche alla legge del succedersi delle generazioni".



Proprio prendendo spunto dalle parole dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Conso, che lo aveva definito "faro" per l'Italia in questo momento delicato, il Capo dello Stato ha spiegato: "Non so se faro o luce assolutamente normale e umana, ma a volte si fa fatica a fare luce nella nebbia e io cerco di fare del mio meglio".



"La ricerca fondamentale per il Paese" - La ricerca rappresenta uno dei valori fondanti per un Paese, ha poi sottolineato il Capo dello Stato proprio facendo riferimento alla Montalcini, "la regina della scienza". E ha aggiunto: "Ho voluto partecipare a questo omaggio guidato dal profondo convincimento politico e culturale del valore fondamentale della ricerca".