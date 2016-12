Alfano: "Al Pd manca un'idea chiara"

foto LaPresse Correlati Bersani: "Non corteggio Grillo"

Gli otto punti programmatici del Pd 20:07 - "Il Pd dimostra di non avere un'idea chiara su come guidare il Paese, rischia di portare l'Italia allo sfascio". Così il segretario del Pdl, Angelino Alfano, replica al leader del centrosinistra, Pier Luigi Bersani, invitando il Pd "a riflettere perché così portano il Paese a sbattere". Il destino del Paese, conclude Alfano, "non è questo, e non è questo ciò che milioni di cittadini hanno voluto dire con il loro voto". - "Il Pd dimostra di non avere un'idea chiara su come guidare il Paese, rischia di portare l'Italia allo sfascio". Così il segretario del Pdl, Angelino Alfano, replica al leader del centrosinistra, Pier Luigi Bersani, invitando il Pd "a riflettere perché così portano il Paese a sbattere". Il destino del Paese, conclude Alfano, "non è questo, e non è questo ciò che milioni di cittadini hanno voluto dire con il loro voto".

Monti: "Nessuno in grado di risolvere i problemi del Paese" - "Nessuna forza politica che si è affermata in queste elezioni appare, neanche lontanamente, in grado di risolvere i problemi del Paese". Lo ha detto il premier uscente Mario Monti, sottolineando che "nemmeno quella che si è più affermata, e cioè il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, può riuscire a farlo".



Monti: "Meglio nuovo voto che governo contro Ue" - Parlando di Scelta Civica, Monti ha poi detto: "Non saremo certo disponibili ad allontanarci dal radicamento europeo dell'Italia". "Se l'alternativa fosse un governo orientato a interrompere il tragitto europeo dell'Italia e quello delle riforme, credo che sarebbero meglio nuove elezioni", ha aggiunto Monti.



Cicchitto: "Se Bersani sbaglia anche su M5S è un incapace" - Anche Fabrizio Cicchitto del Pdl è intervenuto sulle parole di Bersani prendendo atto che, per il segretario Pd "l'unica realtà politica affidabile è quella costituita da Grillo". Cicchitto ne deduce che Bersani sa che l'M5S voterà la fiducia al suo governo. "Ma se questa previsione fosse fondata come quella che gli assicurava la vittoria alle recenti elezioni, allora ciò vorrebbe dire che ad essere la quintessenza non solo della inaffidabilità ma anche di una desolante incapacità sarebbe proprio Bersani", conclude l'esponente Pdl.



Squinzi: "Ritorno alle urne sarebbe uno shock" - "Tornare al voto sarebbe uno shock, e non è realizzabile in tempi ristretti". A dirlo è il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che avverte: "Farlo con la stessa legge elettorale forse potrebbe non essere risolutivo. C'è una tempesta perfetta, siamo tutti sulla stessa barca, bisognerebbe cominciare a remare tutti nella stessa direzione".



Dario Fo: "Grillo fa bene a denunciare il mercato delle vacche del Pd" - Il premio Nobel interviene sul blog di Grillo e critica le proposte di accordi per un governo sostenuto da M5S. "Fa bene Grillo a denunciare immediatamente come ha fatto in questi giorni, le manovre giustamente definite 'il mercato delle vacche' , orchestrate da parte di alcuni esponenti del Pd" scrive.