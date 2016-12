A rischio la tredicesima dei dipendenti statali

Ieri il sottosegretario all'Economia Polillo ha confermato ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che sarà pubblicato nelle prossime ore il decreto approvato lo scorso 15 giugno in materia di cessioni di società pubbliche, accorpamenti di agenzie fiscali e riduzione degli uffici periferici del ministero e delle nuove agenzie.

Quanto alle nuove misure come il ricorso alla mobilità per gli statali, potrebbe essere concretizzato o con riferimento alle piante organiche o sugli ultrasessantenni. L'importo del buono pasto scenderebbe per tutti alla soglia di 5,29 euro. E sullo sfondo c'è il taglio delle tredicesime che potrebbe essere attuato in maniera progressiva e crescente in base al reddito.

Ma gli interventi più corposi della spending review dovrebero essere quelli relativi alla sanità (si parla di tagli per un miliardo di euro), e quelli della riorganizzazione territoriale che prevede il dimezzamento (e non la cancellazione) delle province.