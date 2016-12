foto Ansa Correlati Bufera sulla Lega, indagato il tesoriere Belsito

Chi è Francesco Belsito 10:16 - Roberto Maroni accoglie positivamente la notizia delle dimissioni del tesoriere della Lega, Francesco Belsito. "E' una buona notizia - ha detto - adesso bisogna andare fino in fondo e fare pulizia dentro il partito, cominciando dalla nomina di un nuovo amministratore capace di aprire tutti i cassetti". Proprio sul successore di Belsito, Maroni ha confermato di avere in mente qualche nome, "ma ne parlerò nelle sedi opportune", ha spiegato.

Ma è di Bossi il commento più atteso. "Vogliono colpire la Lega e quindi colpiscono me. Mi sembra che sia iniziata la campagna elettorale", ha detto il Senatur, spiegando di essere stato lui stesso "a chiedere a Belsito si dimettersi, per fare chiarezza". "Denuncerò - ha aggiunto Bossi - chi ha utilizzato i soldi della Lega per sistemare la mia casa. Io non so nulla di questa cosa".



Berlusconi: "Certo di estraneità Bossi"

Silvio Berlusconi esprime la sua "più affettuosa vicinanza" a Umberto Bossi, certo della sua innocenza. "Chiunque conosca Umberto Bossi e la sua vita personale e politica, non può essere neanche lontanamente sfiorato dal sospetto che abbia commesso alcunché di illecito. E in particolare per quanto riguarda il denaro della Lega, del movimento al quale ha dato tutto se stesso" dichiara il fondatore del Pdl.



"Sono certo che tutto si chiarirà e che verrà provata l'assoluta estraneità di Bossi e della sua famiglia a qualsiasi ipotesi di reato". Per Berlusconi "contrariamente a quanto cercano di suggerire certi media", il Senatur "non solo non risulta accusato di alcunché ma dovrebbe casomai essere considerato persona offesa".



Schifani: "Regole su contabilità dei partiti"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato, Renato Schifani. "Serve una legge sulle regole anche sulla contabilità che contribuisca a dare credibilità a tutti i partiti", ha detto.