- Il dl liberalizzazioni supera il primo passaggio parlamentare, quello della commissione Industria del Senato che in tarda serata ha licenziato il provvedimento, dopo che sono stati sciolti i nodi taxi e farmacie. Mercoledì il testo a Palazzo Madama. Probabile la fiducia. Il parere dell'Autorità per i trasporti non sarà più vincolante per le, decideranno i Comuni. Iperdono, soddisfatti i parafarmacisti.

Non è facile fare un bilancio di questa prima tornata in Senato sulle liberalizzazioni.



Le banche sono arrabbiate: dovranno infatti dare il conto gratis ai pensionati e non solo. Dovranno consentire libertà di assicurazione in caso di mutuo, e non potranno più 'incrociarsi', cioè avere incarichi multipli in più istituti cosa che, evidentemente, non favoriva molto la concorrenza. E arriva laportabilità del mutuo e lo stop alle clausole sulle linee di credito.



Le assicurazioni incassano molte misure anti-frode, la Chiesa pagherà l'Imu, ma fatte salve le scuole a "vocazione" sociale. La rete ferroviaria non viene scorporata, Snam da Eni sì, e Terna vedrà forse valorizzare i suoi asset.



Di seguito le principali novità





IMU ALLA CHIESA

Anche la Chiesa pagherà l'Imu. Monti rassicura: non la pagheranno scuole che non fanno utili. Ma l'imposta resta per le attivita' commerciali

NUOVE FARMACIE

Dovranno aprire 5.000 farmacie in più e in prospettiva vendere farmaci mono-dose. Mentre alle parafarmacie andranno i farmaci veterinari e le preparazioni. Una sconfitta per Federfarma (''siamo preoccupati''), soddisfatti i parafarmacisti in attesa che vengano 'delistati' i farmaci di fascia C (che per ora rimangono un desiderio irraggiungibile).

STOP ALL'ESCLUSIVA PER I BENZINAI

I gestori potranno liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore e alla scadenza dei contratti esistenti si potranno stipulare contratti diversi dagli attuali attraverso accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative.

DIETROFRONTE PER I TAXI

Saranno i Comuni a poter decidere sulle licenze dei taxi e il parere dell'Authority sarà obbligatorio ma non sarà più scritto nero su bianco che debba essere ''vincolante''. Qualora il parere fosse disatteso che se potra' essere impugnato al Tar. Vittoria a tempo.

TESORERIA UNICA AI COMUNI

La norma sulla tesoreria unica agita Comuni, province e regioni. In Senato si media e si vara un ordine del giorno. Ma - si apprende - la norma cambiera' alla Camera con un emendamento al dl fiscale. Per ora dovranno accontentarsi di un ordine del giorno.

BANCHE PENALIZZATE

La penalizzazione arriverà da diverse norme, tra le quali il conto corrente a zero spese per gli anziani e l'abolizione delle commissioni sul pagamento con bancomat della benzina. Non sarebbe a vantaggio delle banche neanche il fatto che, nella stipula dei mutui, puo' essere il cliente a portarsi l'assicurazione. E si fermano gli incroci negli incarichi tra gruppi. Il mutuo sara' 'portabile' e rinegoziabile. Inoltre saranno nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito.

PROFESSIONISTI SALVI

Abolito il preventivo in forma scritta, scompare anche l'eventuale sanzione disciplinare. A loro due terzi nelle societa' tra professionisti. Piu' tempo per la Giustizia per intervenire sulle tariffe.

PENALIZZATI I TIROCINANTI

I tirocinanti verranno pagati con un rimborso forfetario solo dopo sei mesi di pratica. -

NOTAI GRATIS PER SRL

L'atto del notaio per aprire una 'Srl semplificata' sara' gratis. E il Consiglio nazionale dovra' vigilare.

AGEVOLAZIONI A GIOVANE IMPRENDITORIA

I giovani (sotto i 35 anni) potranno avviare un'attivita' costituendo (gratuitamente) un'srl semplificata. Il capitale da versare sara' di 1 euro (e fino a 10.000). Ma molti si chiedono: quale banca le finanziera'?

ASSICURAZIONE E ANTI-FRODE

Sale fino a 5 anni di reclusione la pena per chi commette frodi assicurative. Stop ai risarcimenti con il classico 'colpo di frusta'. Un risparmio notevole. Ma dovranno farsi piu' concorrenza sulle polizze vita.

ENI PERDE SNAME

La separazione Eni Snam si fara' in tempi certi. Terna potrebbe vedere valorizzare gli asset. La norma riguarda tutti i concessionari.

I LOBBISTI ALLA PORTA

Durante l'esame del provvedimento sulle liberalizzazioni salta fuori il problema e i lobbisti presenti in Senato vengono confinati fisicamente in una stanza. Loro protestano: siamo solo tecnici. Il presidente del Senato Renato Schifani rivede il regolamento interno.