Olimpiadi, Napolitano: "Ci sarà altra occasione"

20:24 - "La notizia su Roma 2020 è stata negativa". Così il sindaco di Roma Alemanno ha commentato il no del governo alla candidatura della Capitale alle Olimpiadi, dicendo che "Monti ha dato motivazioni molto chiare ma non condivisibili". Il leader del Pd Pier Luigi Bersani ha definito la decisione "una scelta di responsabilità e non di sfiducia", mentre il presidente del Comitato promotore Mario Pescante ha detto che "si è persa una grande occasione".

Schifani: "Scelta dolorosa"

"In un momento difficile, tutti siamo chiamati a scelte difficili, anche se dolorose. Mi dispiace". Così il presidente del Senato, Renato Schifani, commenta la decisone del governo di non appoggiare la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020.



Fini: "Decisione tutta finanziaria"

"Come italiano sono dispiaciuto. Ma è del tutto evidente che la decisione è esclusivamente di carattere finanziario". Così Gianfranco Fini commenta la decisione del premier Mario Monti di dire no alle Olimpiadi nel 2020 a Roma.



Napolitano: "Non mancheranno altre occasioni"

A quanto si apprende, il Presidente della Repubblica ha considerato "con la massima attenzione le preoccupazioni e le ragioni" del no del governo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Napolitano sostiene però che "non mancheranno" altre iniziative per valorizzare lo sport italiano.



Bossi: "Ha fatto bene, a Roma solo casino"

"Una decisione ottima, la condivido, a Roma fanno solo casino". Così Umberto Bossi commenta soddisfatto la decisione del premier Mario Monti sulle Olimpiadi. "Poteva dargli quelle invernali" ha poi ironizzato il Senatur.



Totti: "Da italiano il no di Monti mi rattrista"

"Come sportivo, romano e italiano mi rattrista molto". Così il capitano della Roma, Francesco ha commentato la bocciatura della candidatura della capitale per le olimpiadi del 2020.



Bersani: "Scelta responsabile"

"Il governo ha preso una decisione meditata, che rispettiamo. L'importante adesso è che questa scelta venga letta come segno di responsabilità e non di sfiducia in noi stessi". Lo afferma il segretario nazionale del Pd Pier Luigi Bersani, commentando la scelta del presidente del Consiglio di rinunciare alla candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2020.



Mennea: "Grazie Monti, segnale al Paese"

"Oggi il presidente del Consiglio Mario Monti ha preso una decisione di grande responsabilità dando un segnale forte dimostrando che esiste un Paese concreto e serio, grazie Presidente": così Pietro Mennea commenta la decisione del governo.



Petrucci: "Avrei voluto più rispetto"

"Resta il sogno olimpico che è svanito: accetto la decisione, ma avrei voluto un maggiore rispetto perché dirci no l'ultimo giorno non è stato bello". Il presidente del Coni Gianni Petrucci non nasconde tutta l'amarezza per il no del premier Monti alla candidatura di Roma 2020.



Gasparri: governo non ha saputo cogliere questa sfida

"Delusi e amareggiati. Il no alle Olimpiadi 2020 a Roma da parte del governo è una brutta notizia alla quale è difficile rassegnarsi. Sarebbe stata una bella sfida. E' davvero molto grave che un governo poco coraggioso abbia deciso di perderla in partenza". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri.



Lega: "Ok Monti, no a operazione propagandistica"

"Questa è la dimostrazione che l'opposizione della Lega a Monti non è pregiudiziale. Quando il governo fa una cosa giusta noi onestamente lo ammettiamo". Così il senatore della Lega Nord e vicepresidente della Commissione Bilancio, Massimo Garavaglia sul no di Monti alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Per Garavaglia quindi, "bene ha fatto Monti a negare l'ok per le Olimpiadi anche perché in un periodo del genere, quando si chiedono sacrifici a tutte le categorie e il pil è in caduta libera pensare di rimettere in pista una operazione propagandistica non avrebbe senso".



Cicchitto: "C'erano le condizioni per realizzarle"

"Reputo che la rinuncia a sostenere la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020 sia un grave errore". Lo dice il presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto. C'erano "tutte le condizioni" per dare il via libera".



Boccia (Pd): "Una scelta saggia"

"E' una scelta saggia, non sarebbe stato opportuno ospitare le prossime Olimpiadi. Il Paese è impegnato nel risanamento con uno sforzo enorme: quando sarà conclusa questa fase delicata sarà la volta di tornare a metterci in gioco". Così Francesco Boccia commenta il no del governo. "I pochi soldi che ci sono per lo sport, intanto, investiamoli - consiglia il deputato Pd - per preparare e far crescere atleti".