Liberalizzazioni, commissione del Senato boccia le nuove regole sulle professioni

foto Ap/Lapresse 20:57 - La commissione Giustizia del Senato ha espresso parere contrario su alcuni articoli del decreto liberalizzazioni: il "no" riguarda le nuove regole sulle professioni, la disciplina dei risarcimenti diretti e il tribunale delle Imprese. Lo riferisce il presidente della commissione, Edmondo Berselli. "Si trattava di norme inaccettabili nel merito" commenta il senatore, perché la materia non richiedeva l'urgenza ma un serio e costruttivo confronto. - La commissione Giustizia del Senato ha espresso parere contrario su alcuni articoli del decreto liberalizzazioni: il "no" riguarda le nuove regole sulle professioni, la disciplina dei risarcimenti diretti e il tribunale delle Imprese. Lo riferisce il presidente della commissione, Edmondo Berselli. "Si trattava di norme inaccettabili nel merito" commenta il senatore, perché la materia non richiedeva l'urgenza ma un serio e costruttivo confronto.

Oltre ad essere "inaccettabili nel merito", spiega Berselli, queste norme "comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge, non solo per la mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza, ma anche perche' non si prestavano ad un serio e costruttivo confronto".



"Auspico che il governo - conclude il presidente della commissione - prenda atto di questo motivato parere e ne tragga le dovute conseguenze".