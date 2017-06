Amatrice, Berlusconi: "La tassa di successione per i terremotati è odiosa"

"Quando ho sentito della tassa di successione anche per i parenti delle vittime del terremoto nel Centro Italia, ho pensato ad uno scherzo di cattivo gusto". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg5, riguardo la questione sollevata dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "La tassa per le persone colpite dal sisma - ha aggiunto il leader di Forza Italia - è odiosa e cinica".