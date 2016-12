Silvio Berlusconi: "Grillo ha evitato la prigione ma è un assassino"

Sull'Expo "ci abbiamo messo la faccia fino in fondo, anche a costo di perdere dei voti". A ribadirlo è il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il quale sottolinea come "si può perdere dei voti ma non un'occasione come l'Expo". Il premier torna poi a parlare della riforma della pubblica amministrazione: "Se ci impegnamo, le tasse potremo pagarle con un sms". Intanto, a pochi giorni dalle Europee, volano stracci tra Grillo e Berlusconi.

21:03 Grillo: "Renzi cinico perché non ha emozioni"

"Renzi è un cinico perché non ha emozioni, questi sono dei ragionieri che fanno sempre 2+2 uguale 4, ma questa è una brutta cosa perché significa aziende e persone morte. Io sbaglio e dico anche cazzate, ma sono una persona ed e' per questo che sbaglio". Lo ha detto Beppe Grillo dal palco del comizio a Pescara.

20:50 Berlusconi: "Grillo è in delirio di onnipotenza"

"Il comico Grillo non fa più ridere, fa solo paura, è una persona violenta e pericola, è nel delirio di onnipotenza, parla di lupara bianca per gli avversari, il suo progetto è chiaro: vuole distruggere tutto e fare processi sommari come annunciava Hitler nella campagna elettorale del 32". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg2.

19:15 Renzi: Italia non sia dipinta come clown

"La battuta sui buffoni non è contro Grillo o altri ma l'idea che l'Italia non sia presa a schiaffi da chi ci dipinge come dei clown". Lo afferma Matteo Renzi a "Bersaglio mobile" di Enrico Mentana.

19:14 Renzi: Europee non sono sfida con Berlusconi e Grillo

"Se avessimo voluto concepire le Europee come la grande sfida avremmo messo il nome come Grillo o Berlusconi. Ma non abbiamo messo il nome, noi siamo il Pd". Lo afferma Matteo Renzi a "Bersaglio mobile" di Enrico Mentana. "Se abbiamo lo 0,2% in più o meno - ricorda Renzi - affascina lei e i suoi ospiti ma non affascina i cittadini e neanche noi altrimenti avremmo messo il nome sul simbolo".

18:37 Napolitano su Grillo: c'è libertà di parola

"C'è libertà di parola". Questa è stata la risposta del Presidente Giorgio Napolitano ai giornalisti che a Berna gli facevano notare come Grillo insista sul fatto che in caso di vittoria M5S lui dovrebbe sciogliere Camere e indire nuove elezioni politiche.

16:54 La Russa (Fratelli d'Italia): "No a Europa solo tedesca"

Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia) ai microfoni di Tgcom24: "Europa solo tedesca non ci piace". Guarda il video

16:54 Lupi (Ncd): "Decreto casa è aiuto a famiglie"

Il ministro per le infrastrutture, Maurizio Lupi (Ncd), ai microfoni di Tgcom24: "Il decreto casa vuole essere un aiuto alle famiglie". Guarda il video

16:50 Serracchiani (Pd): "Italia riparte"

Il presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani (Pd), spiega a Tgcom24: "Il Paese si sta rimettendo in moto dando priorità a scuola e famiglia". Guarda il video

16:48 De Girolamo (Ncd): "In Europa per cambiare regole"

Le dichiarazioni di Nunzia De Girolamo (Ncd) a Tgcom24: "Basta sfascismo. Dobbiamo restare in Europa per riformarne le regole". Guarda il video

16:26 Il ministro Alfano (Ncd): "Riformare carcere preventivo"

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano (Ncd) ai microfoni di Tgcom24 commenta così l'aggressività verbale del M5s: "Grillo è portavoce della rabbia, noi invece puntiamo sulla speranza". E poi caldeggia una riforma immediata della giustizia: "Bisognerebbe cominciare dalla modifica della carcerazione preventiva che affolla oggi gli istituti penitenziari". Sull'operato del governo Renzi infine, commenta: "Gli 80 euro non sono una promessa ma un cedolino concreto che pensiamo di estendere a quanti più italiani possibile". Guarda il video

16:25 Equitalia, Grillo: eviteremo espropri e aste case

"Le case non vanno espropriate e messe all'asta. Lavoreremo con ogni mezzo legale per affermare questo concetto". Lo ha detto il leader del M5S, Beppe Grillo, in tribunale a Pescara.

16:24 Grillo: Equitalia baraccone che va chiuso

"Questi vanno aboliti, Equitalia è un baraccone che va chiuso". E' quello che ha detto Grillo dentro il tribunale di Pescara. "Non riescono a prendere i crediti, si fermano al 7% non ce la fanno", ha proseguito Grillo.

15:33 Albertini (Ncd): "Grillo è monatto durante la peste"

Gabriele Albertini (Ncd): "Grillo è come un monatto durante la peste dell'Italia: gode della malattia del Paese". Guarda il video

15:30 Sassuoli (Pd): "La posta in gioco è alta"

Le dichiarazioni di Sassuoli (Pd) a Tgcom24: "Un po' di paura delle urne fa bene". Guarda il video

15:26 Mussolini (Fi): "Grillo è una serpe"

La dichiarazione di Alessandra Mussolini (Fi) a Tgcom24: "Grillo fa quello che vietava ai suoi". Guarda il video