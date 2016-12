Silvio Berlusconi è ancora Cavaliere

11:47 - Silvio Berlusconi nonostante la condanna definitiva per il processo Mediaset non ha perso il titolo di Cavaliere del lavoro. La revoca infatti può darla solo il presidente della Repubblica attraverso un preciso iter che però non è mai partito. Il Capo dello Stato dovrebbe dichiararlo indegno su richiesta del ministro dello Sviluppo Economico.

Stando a un'inchiesta di Report, riportata sul Corriere dell Sera, l'ex ministro Flavio Zanonato "stava aspettando che la Corte di Cassazione confermasse i due anni di interdizione stabiliti ad ottobre dalla Corte di Appello di Milano". Ma anche dopo la decisione dell'interdizione dai pubblici uffici non si mosse nulla.



Il suo successore allo Sviluppo economico, Federica Guidi, ha detto che "è ben presente il dovere di provvedere per la definizione della revoca dell'onorificenza conferita a Berlusconi" e si è impegnata ad essere parte attiva per definire la procedura nei tempi tecnici necessari".



Forse a trarre in inganno è stato il fatto che, dopo la condanna, il diretto interessato si sia autosospeso dalla Federazione dei Cavalieri del lavoro. Ma il suo nome è inserito ancora nell'elenco presente sul sito del Quirinale.