Silvio Berlusconi: "Barra dritta sulle riforme, non ci rimangiamo la parola"

07:40 - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, conferma con una nota la volontà di proseguire sulla strada delle riforme. "Respingo le affermazioni di chi sostiene che 'prima si dice sì alle riforme, poi ci si rimangia la parola, quindi si lanciano ultimatum' - scrive -. Forza Italia non si rimangia alcunché e mantiene dritta la barra in direzione delle necessarie riforme per la modernizzazione del Paese".

Berlusconi ha poi confermato l'intenzione di avere a breve un incontro con il premier. "Sono sicuro che in un prossimo incontro con il Presidente Renzi - scrive - sarà possibile mettere a punto le procedure e i dettagli per la modifica del Senato e per i tempi dei percorsi parlamentari, che non facevano parte dell'accordo".



La precedenza però va alla riforma elettorale. "Quanto alla tempistica - continua il leader di FI nella nota -, è evidente che la prima lettura a palazzo Madama della riforma del Senato è il primo passo di un procedimento che richiede alcuni mesi di tempo e quattro passaggi parlamentari. Sarebbe quindi opportuno che l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge elettorale avvenisse anticipatamente rispetto a questa riforma".