Lega Nord, la provocazione di Salvini: "Forse candidiamo un secessionista"

17:49 - "C'è in corso l'ipotesi di candidare uno dei 21 secessionisti veneti ancora in galera". Lo ha affermato il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, presentando a Milano le liste per le elezioni europee. "Io - ha aggiunto - sarò capolista in tutte e cinque le circoscrizioni d'Italia".

Cota dice no alle Europee - Provocazione o meno l'ipotesi di candidare uno dei 21 secessionisti veneti ancora in galera, chi sicuramente non sarà nelle liste della Lega Nord è Roberto Cota. "Come avevo già detto, la candidatura alle Europee non era nei miei programmi -ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte -. Sono il segretario nazionale della Lega Nord Piemonte e non ho bisogno di candidature di ripiego. Nei prossimi mesi mi dedicherò al territorio. Ringrazio Salvini per la richiesta di candidatura che mi ha fatto, ma preferisco così".



In lista nella circoscrizione nord ovest ci sarà invece il professor Claudio Borghi, economista che sta curando il "Basta euro tour", la richiesta di uscita dalla moneta unica tema della campagna elettorale.



Immigrazione, martedì incontro Salvini-Le Pen - "Martedì a Strasburgo vedrò Marine Le Pen e concorderemo una strategia comune in Europa per fronteggiare l'immigrazione di massa" ha detto Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega.