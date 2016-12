6 aprile 2014 Salvini: "Liberi subito i secessionisti veneti oppure andremo noi a tirarli fuori" A Verona la manifestazione leghista di solidarietà con gli indipendentisti. Il segretario: "Siamo qua in pace ma non siamo fessi. Qualcuno chieda scusa" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:28 - "Siamo qua pacificamente ma non siamo dei fessi: o tornano a casa subito e qualcuno chiede scusa o andiamo a tirarli fuori noi. Magari occupando le prefetture". Chiaro e forte il messaggio lanciato da Matteo Salvini in favore dei secessionisti arrestati. Il segretario della Lega Nord lo ha detto arrivando in piazza dei Signori a Verona per la manifestazione di solidarietà per gli indipendentisti veneti.