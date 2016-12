Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e tutti i ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica. Il governo è ora nella pienezza dei poteri. Il premier ha ringraziato su Twitter i sostenitori e ha preso un impegno: "Rimanere noi stessi, liberi e semplici". Pippo Civati lancia un sondaggio sul web per i militanti del Pd: "Votare o no la fiducia al governo Renzi?". E domanda se per il futuro sia meglio "ricostruire la sinistra".

20:18 Obama si congratula con Renzi

Il presidente americano Barack Obama si è congratulato con il premier Matteo Renzi e con il nuovo governo italiano dopo il giuramento. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota, sottolineando che gli Stati Uniti e l'Italia condividono una "duratura amicizia".

19:29 Saccomanni: "Migliori auguri a Padoan"

Passaggio di consegne cordiale al ministero dell'Economia: "Terreno dissodato e seminato. Troppo presto per il raccolto. I migliori auguri a Padoan per il lavoro ancora da fare". E' quanto ha scritto Fabrizio Saccomanni su Twitter.

18:54 Renzi ha lasciato Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dopo aver trascorso il pomeriggio a lavoro nel suo studio a Palazzo Chigi, ha lasciato la sede del Governo.

18:33 L'ex premier Letta lascia Roma: è a Londra

Enrico Letta, dopo la cerimonia delle consegne e l'insediamento del governo Renzi a Palazzo Chigi, ha lasciato Roma per un viaggio a Londra con la famiglia. Era stato lo stesso ex premier, sabato mattina, ad annunciare su Twitter l'intenzione di allontanrasi dalla Capitale per un periodo di riflessione sulle sue scelte future.

18:15 Bonino: "Ora voglio stare sola"

Dopo l'inaspettata bocciatura e il forzato addio alla Farnesina, Emma Bonino ha organizzato un breve comizio in piazza Argentina, a Roma, vicino alla storica sede dei Radicali. "Grazie del calore, ci sono momenti in cui se ne ha bisogno. Ma ora voglio solo stare un po' da sola", ha detto l'ex ministro degli Esteri, che poi ha aggiunto: "Quando Renzi mi ha chiamato dicendo che la politica estera doveva avere tratti di discontinuità, ne ho preso atto".

18:02 Cardinal Bagnasco: "Prego per governo"

Il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, non fa mancare il suo augurio ai nuovi cardinali creati oggi da papa Francesco e anche al nuovo governo guidato da Matteo Renzi. "Preghiamo per gli uni per gli altri", ha detto il cardinale.

17:42 Renzi chiama i marò: "Faremo di tutto"

Nel suo primo giorno da presidente del Consiglio, Matteo Renzi ha chiamato Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò detenuti in India. "Faremo semplicemente di tutto" ha assicurato ai fucilieri di marina il premier.

17:10 Il neoministro Guidi lascia tutti gli incarichi

Il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, si è dimessa da tutte le cariche operative e rappresentative ricoperte nella società di famiglia. Il ministro ha anche lasciato l'incarico di consigliere delegato nel Fondo italiano d'investimento.

17:05 Hollande chiama Renzi: "Insieme per crescita"

Il presidente francese, François Hollande, ha chiamato il neopremier, Matteo Renzi: "Bisogna agire insieme per un'Europa di crescita e occupazione", ha detto Hollande secondo quanto rende noto l'Eliseo.

16:37 Renzi apre Cdm ringraziando Napolitano e Letta

"Il presidente Renzi ha aperto il Consiglio con un ringraziamento particolare al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e all'on. Enrico Letta, presidente del Consiglio uscente, per il lavoro svolto". E' quanto si legge nel comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri.

16:02 Osservatore Romano. "Molto positiva la presenza di 8 donne"

Il governo Renzi "si caratterizza per la novità molto positiva della presenza, su sedici ministri, di otto donne", e "per l'età media, di 48 anni". E' quanto scrive l'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, sottolineando anche che il nuovo esecutivo "è nato rispettando le scadenze stabilite".

15:46 Renzi rientrato a Palazzo Chigi

Il premier Matteo Renzi è rientrato a Palazzo Chigi.

15:32 Olivero (PI) a Tgcom24: "Lunedì decideremo se votare la fiducia"

"Avremmo preferito" la conferma del ministro Mauro. "Non abbiamo il vincolo di dover votare la fiducia a prescindere. Saremo ancora più rigorosi sul programma: se dovessero mancare quegli elementi che abbiamo chiesto, ne trarremo le conseguenze. Il gruppo ne discuterà lunedì mattina e decideremo". Lo ha detto Andrea Olivero (Popolari per l'Italia) a Tgcom24.

15:09 Prodi: "Tutti ci auguriamo un successo"

"Tutti ci auguriamo un successo, perché abbiamo tanti problemi e almeno qualcuno deve essere risolto con urgenza". L'ex presidente del consiglio Romano Prodi commenta così la nascita del nuovo esecutivo guidato da Matteo Renzi.

15:04 Gli auguri di Putin a Renzi

Putin ha inviato un telegramma di auguri al nuovo premier italiano Matteo Renzi sottolineando "l'alto livello" dei rapporti di partnership ed auspicando "l'ulteriore ampliamento della cooperazione" bilaterale in diversi settori e per "garantire la stabilità e la sicurezza nel continente europeo e nel mondo in generale".