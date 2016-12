Governo Renzi, i commenti politici

21:08 - "Molto bene la squadra. Il Nuovo Centrodestra non poteva chiedere o desiderare di più. Per l'Italia. #avantitutta". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commentando la formazione del nuovo governo. Sono stati confermati i ministri di Ncd Maurizio Lupi ai Trasporti e Beatrice Lorenzin alla Salute.

Toti: "Legge elettorale va fatta subito" - La nostra opposizione è responsabile, la riforma della legge elettorale è urgente e indispensabile per consentire in qualunque momenti si vada al voto di avere una legge di governabilità, non va legate ad altre riforme che sono costituzionali, ma va fatta subito. Lo afferma Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia.



Bonino: "Domani ringrazierò gli amici" - "Non ho nulla da dire", dice Emma Bonino. "L'unica cosa che voglio dire è che domani ringrazierò tutti quelli che mi hanno aiutato intorno alle 17.30-18.00 a Piazza Argentina", vicino alla storica sede dei Radicali Italiani a Roma.



Franceschini: un onore il ministero della Cultura - "Un onore e un orgoglio guidare il Ministero della cultura e del turismo del paese con il piu' grande patrimonio culturale del mondo. La storia e la bellezza italiana saranno finalmente al centro delle scelte del Governo per la crescita e lo sviluppo". Così Dario Franceschini in una nota.



Fassina: "Non c'è un salto di qualità" - "Buon lavoro al governo Renzi. La sfida è ambiziosa per tutti e tutti saremo impegnati. Tuttavia, il salto di qualità atteso rispetto al governo Letta è difficile da riconoscere. Grande preoccupazione per la scuola pubblica e per lo Sviluppo economico. Il discorso programmatico del presidente del Consiglio è decisivo per rassicurare su discontinuità positiva". Questo il commento di Stefano Fassina (Pd) al governo Renzi.



Pinotti (Difesa): "Per le donne non ci sono frontiere insuperabili" - "Non ci sono frontiere che le donne non possono superare". Così Roberta Pinotti appena nominata primo ministro della Difesa donna in Italia commenta la sua nomina, definendola "una grande responsabilità" e assicurando il suo massimo impegno verso le esigenze del Paese.



Maroni: la conferma di Lupi è positiva - ''Come presidente della Regione Lombardia, a proposito del nuovo Governo, voglio solo dire che è una nota positiva la conferma del ministro Lupi alle Infrastrutture'': lo ha detto all'Ansa Roberto Maroni. ''Con Lupi abbiamo lavorato molto bene e la sua nomina fa ben sperare per il prosieguo del cammino delle infrastrutture in vista di Expo''.



Civati: Renzi fa di tutto per farsi votare contro - "Renzi sta facendo di tutto per farsi votare contro. Maria Carmela Lanzetta aveva votato contro il governo in Direzione nazionale. Ora entra nel nuovo esecutivo come ministro. Le faccio gli auguri, ma non ne sapevo nulla. Ne' da Renzi, ne' da lei. Nessuno ha ovviamente inteso avvisare me o i componenti della delegazione 'civatiana' in direzione nazionale". Lo scrive su Facebook Pippo Civati.



Vendola: "Montagna ha partorito il topolino" - "Sono impressionato, tanto rumore per nulla: la montagna ha partorito il topolino". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola. "Non sappiamo - ha aggiunto - qual è agenda di governo, la lettura della crisi e la strategia che si propone per uscire dal tunnel".