Berlusconi: "Siano 4 anni di riforme, alle prossime elezioni vinceremo noi"

17:20 - "Spero che in questi quattro anni si possano fare le riforme". Lo ha affermato Silvio Berlusconi incontrando i volontari dei "Club Forza Silvio" a Roma. Parlando delle prossime elezioni, il leader di Forza Italia mostra ottimismo. "E' matematico - ha detto - che vinceremo noi".

Il Cavaliere, incontrando i volontari dei club a S. Lorenzo in Lucina, a Roma, ha lanciato una frecciata al prossimo premier: "Matteo Renzi ha vinto le elezioni a Firenze con 111mila voti. Io sono stato votato 172 milioni di volte in 20 anni". E ancora: "Renzi ha la maggioranza nel suo partito, ma non in Parlamento. Molti deputati Pd sono bersaniani e dalemiani".



Poi è tornato a parlare delle ultime settimane del suo governo: "Il 2011 fu un anno di tempesta totale. I magistrati si sono inventati cose assurde su di me. Ma abbiamo lasciato il Paese con i conti in ordine". "Napolitano - ha ricordato Berlusconi - mi mandò a Cannes a mani vuote. Così feci la figura di quello che non mantiene gli impegni. Il sorriso di Merkel e Sarkozy fu un assassinio per la mia immagine".