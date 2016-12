28 febbraio 2014 Governo, ecco viceministri e sottosegretari

Ma su alcune nomine scatta la polemica Il governo Renzi avrà 62 membri: oltre ai 16 ministri, ci sono 44 sottosegretari e 9 viceministri. Polemica su alcune designazioni Renzi: "Tra 15 giorni il piano sul lavoro" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:15 - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla lista di viceministri e sottosegretari. Lo rende noto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, al termine del Cdm. In tutto il governo Renzi avrà 62 membri: oltre ai 16 ministri ci saranno 44 sottosegretari (invece dei 47 del vecchio governo) e 9 viceministri (invece di 10). Lo comunica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio.

Ecco la lista completa - Di seguito la lista dei sottosegretari oggi nominati dal Consiglio dei Ministri: Luca Lotti, Sandro Gozi, Domenico Minniti detto Marco (Presidenza del Consiglio); Angelo Rughetti (Pubblica amministrazione e semplificazione); Maria Teresa Amici, Luciano Pizzetti, Ivan Scalfarotto (Rapporti con il Parlamento e riforme); Gianclaudio Bressa (Affari regionali); Filippo Bubbico, Gianpiero Bocci, Domenico Manzione (Interni); Lapo Pistelli, Mario Giro, Benedetto Della Vedova (Esteri); Enrico Costa, Cosimo Maria Ferri (Giustizia); Luigi Casero, Enrico Morando, Pier Paolo Baretta, Giovanni Legnini, Enrico Zanetti (Economia); Franca Biondelli, Teresa Bellanova, Luigi Bobba, Massimo Cassano (Lavoro); Riccardo Nencini, Umberto Del Basso de Caro, Antonio Gentile (Infrastrutture); Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero (Politiche agricole); Silvia Velo, Barbara Degani (Ambiente); Francesca Barracciu, Ilaria Borletti Buitoni (Cultura); Gioacchino Alfano, Domenico Rossi (Difesa); Carlo Calenda, Claudio De Vincenti, Simona Vicari, Antonello Giacomelli (Sviluppo economico); Vito De Filippo (Salute); Roberto Reggi, Angela D'Onghia, Gabriele Toccafondi (Istruzione).



Tra i 44 sottosegretari succitati assumeranno l'incarico di viceministri: Filippo Bubbico (Interni), Lapo Pistelli (Esteri), Enrico Costa (Giustizia), Luigi Casero ed Enrico Morando (Economia), Riccardo Nencini (Infrastrutture), Andrea Olivero (Politiche agricole), Carlo Calenda e Claudio De Vincenti (Sviluppo economico).



Il sottosegretario Domenico Minniti detto Marco assumerà l'incarico di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Polemica sulle nomine: il caso Gentile - Ora della Calabria - A sollevare perplessità sul neosottosegretario alle Infrastrutture, il sen. Antonio Gentile, del Ncd, definendo "inopportuna" la nomina, è stato Giuseppe Giulietti di Articolo 21 facendo riferimento al "caso de l'Ora della Calabria". Il "caso" è nato la settimana scorsa quando il direttore del quotidiano calabrese, Luciano Regolo, ha sostenuto che il suo giornale non era uscito in edicola il 19 febbraio per impedire la pubblicazione di un articolo relativo ad un'inchiesta della Procura di Cosenza su presunte irregolarita' nell'affidamento di incarichi a esterni da parte dell'Azienda sanitaria provinciale nella quale sarebbe coinvolto il figlio di Gentile. Inchiesta che ha gia' portato alla sospensione dall'incarico per due mesi del direttore generale dell'Asp Gianfranco Scarpelli.

Regolo, in particolare, ha sostenuto che lo stampatore del giornale avrebbe esercitato pressioni sull'editore ponendosi nei suoi confronti come mediatore della famiglia Gentile. Lo stampatore ha replicato di non avere esercitato pressioni e l'editore ha sostenuto di avere soltanto chiesto al direttore di verificare la notizia. Lo stesso Gentile, il giorno successivo, ha detto di avere "dato mandato ai miei legali di proporre immediatamente querela nei confronti di quanti, senza alcun elemento e senza alcun contraddittorio, mi hanno accusato di essere il responsabile di una storia incredibile rispetto alla quale sono totalmente estraneo".



Anche altre nomine sotto accusa - Non sono passate inosservate altre nomine portatrici di polemiche: innanzitutto quelle degli indagati Umberto Del Basso De Caro e Francesca Barracciu, che il Pd di Renzi costrinse al ritiro dalle regionali sarde perché finita sotto inchiesta. Poi sa sinistra si storce la bocca per le nomine a viceministro della Giustizia di Enrico Costa, "accusato" di essere stato il relatore del "lodo Alfano" e di Cosimo Ferri, "colpevole" di essere un ex di Forza Italia.



Renzi: "Tra 15 giorni proposta sul lavoro" - "In 15 giorni immaginiamo di dover mettere in campo la proposta sul lavoro che è molto urgente perché ci viene chiesta non solo dalle istituzioni internazionali ma da quel 12% di giovani e 50enni che hanno perso lavoro e non riescono a ritrovarlo". Lo dice il premier Matteo Renzi. "L'Italia ha la possibilità di farcela, di uscire da questa situazione di difficoltà", ha aggiunto il premier al giuramento dei sottosegretari a Palazzo Chigi.