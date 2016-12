Europee,alle 19 affluenza al 42,14% Grillo: "Obiettivo è battere Pd"

E' stata del 42,14% l'affluenza alle urne per le elezioni europee registrata in Italia fino alle 19 di oggi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. Nelle europee del 2009 - quando si votò in due giorni - l'affluenza alla stessa ora era stata del 52,9%. Per le elezioni comunali in 3.918 centri chiamati al voto l'affluenza è stata del 53,7%.

22:39 Europee: proiezioni Pe, Ppe primi sui socialisti Il Partito popolare europeo avrebbe la maggioranza relativa nel prossimo Parlamento europeo con 211 seggi, davanti ai socialisti (S&D) con 193. Sono le prime proiezioni del Parlamento europeo, basate sugli exit poll. Terzi i liberaldemocratici dell'Alde con 74. 22:38 Exit poll Romania, primi socialisti al governo Coalizione socialista del premier Victor Ponta in vantaggio con il 41% (16 seggi), liberali secondi con il 14,9% (6 seggi), popolari del Pdl fermi all'11,8% (4 seggi), unione democratici ungheresi in Romania, sempre Ppe, al 7% (3 seggi), e i populisti del Pmp al 6,7% (2 seggi). Questi gli exit poll della Romania. 22:30 Partecipazione al voto, aumenta per prima volta da '79 La media del 43,1% di partecipazione al voto alle Europee rappresenta la "prima inversione di tendenza" dal 1979, anno delle prime elezioni per il Parlamento europeo. Lo ha ricordato il portavoce del Parlamento, Jaume Duch. L'affluenza era sempre andata in calo da un'edizione all'altra. Nel 2009 è stata del 43,0%. 22:16 Astensionismo, votanti al 43,1% La quota dei votanti nei 28 Paesi dell'Ue è stata, secondo la prima stima dell'Europarlamento, del 43,1% rispetto al 43% delle elezioni del 2009. Per Bruxelles in Italia i votanti sono stati il 60% degli aventi diritto. 22:05 Francia, lunedì alle 8.30 riunione di crisi a Eliseo Il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, ha convocato per lunedì alle 8.30 all'Eliseo una riunione di crisi con il premier Manuel Valls e alcuni ministri dopo il crollo dei socialisti alle elezioni europee e il trionfo del Front National di Le Pen. 21:40 Exit poll Portogallo, socialisti primi con 30-34% Socialisti del Ps primi con il 30-34%, secondi i popolari della coalizione AP tra 25-29%, terza la sinistra radicale di Cdu tra 12-15%, e sorpresa per la formazione ecologista ma fuori dai Verdi del Partito della Terra che avrebbe preso tra 7-8%. Risultati ribaltati rispetto alle europee del 2009 dove i popolari erano primo partito con il 31,7% e i socialisti secondo con il 26%. 21:39 Proiezioni Ungheria, Fidesz vince Si profila una chiara vittoria del partito Fidesz di Viktor Orban in Ungheria, con il 52,4% dei consensi. Secondi, stando alle prime proiezioni, gli estremisti antisemiti di Jobbik con il 15% (che alle nazionali ha però superato il 20). In calo i socialisti all'11%. 21:37 Exit poll Svezia, crollo dei popolari Socialdemocratici primo partito in Svezia con il 23,7%, crollo dei popolari del Partito dei Moderati del premier Reinfeldt che scende al 13,0% (avevano il 18,3% nel 2009), sorprendente ascesa degli ambientalisti dello Mp, che sale al secondo posto con il 17,1%: questi i risultati del primo exit poll per le europee in Svezia. 21:19 Draghi: "Elettori allontanati, vogliono risposte" Il clima in cui si svolgono le "elezioni europee sottolinea perché essere qui è davvero importante. Gli elettori in tutta Europa si sono chiaramente allontanati, vogliono risposte". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, aprendo il forum dell'Eurotower sulle banche centrali mentre escono i primi risultati degli exit poll. 20:50 Le Pen a Grillo e euroscettici: "Unitevi a noi" "Unitevi a noi!": la leader del Front National, Marine Le Pen, nel giorno della vittoria alle elezioni europee, ha risposto così alla domanda su quale fosse il suo messaggio alle altre forze euroscettiche come il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. 20:48 Premier Francia: "Momento grave, è un terremoto" "Questa sera è un momento grave": queste le prime parole del primo ministro, Manuel Valls, in diretta tv dopo la clamorosa sconfitta del Partito socialista e la vittoria del Front National, "un terremoto", come l'ha definita Valls. 20:47 Salvini: "In cabina con un tablet, ma era spento" "Sì sono entrato in cabina con il tablet ma era spento come tutti hanno potuto verificare e ci sono rimasto otto secondi". Così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha risposto all'Ansa che gli chiedeva di commentare le sue immagini mentre entra in cabina elettorale con un tablet. 20:46 Le Pen: "Hollande sciolga l'Assemblea nazionale" "Il popolo sovrano ha parlato, come in tutti i grandi momenti della storia. Il popolo ha scelto di riprendere in mano il proprio destino". Lo ha detto Marine Le Pen, leader del Front National, primo partito in Francia dopo le elezioni europee. La Le Pen lancia poi un appello al presidente Hollande affinché proceda allo scioglimento dell'Assemblea nazionale. 20:24 Exit poll Danimarca, euroscettici primi Boom degli euroscettici in Danimarca: secondo gli exit poll l'estrema destra del Danish People Party sarebbe primo partito con il 23,1% (+3 deputati rispetto al 2009 quando presero il 15%), secondi i socialisti con il 20,5%, terzi i liberali con il 17,2%. 20:11 Exit poll Francia, socialisti al minimo storico Con il 14,10%, il Partito socialista raccoglierebbe il peggior risultato elettorale della sua storia. Il premier Manuel Valls prevede un intervento pubblico in serata. 1

2

3 Pagina successiva