21:14 - Niente allargamento del bonus fiscale alle famiglie monoreddito con figli. L'accordo, raggiunto nella maggioranza, prevede di rinviare l'intervento alla legge di Stabilità. Nel decreto Irpef sarà specificato che in quella sede bisognerà prestare particolare attenzione ai carichi familiari. Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato il testo, che andrà ora in Aula.

Le commissioni hanno approvato anche il rinvio del pagamento della Tasi al 16 ottobre nei Comuni che non hanno ancora deliberato l'aliquota, solo per il 2014. Le delibere devono essere pubblicate entro il 18 settembre e i comuni devono a inviarle, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre.



Bonus a famiglie numerose in manovra - L'emendamento approvato stabilisce che "saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico".



Sacconi (Ncd) soddisfatto - L'emendamento al decreto Irpef sul bonus famiglie "è una norma programmatica e impegna la legge di Stabilità nel momento in cui renderà strutturali tutte le misure di restituzione fiscale a tenere in considerazione prioritaria il cosiddetto fattore famiglia". Lo sottolinea il capogruppo di Ncd al Senato, Maurizio Sacconi, esprimendo la soddisfazione del suo gruppo, precisando che si tratterà "di una restituzione più favorevole in proporzione al numero dei figli".