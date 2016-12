Bonus 80 euro verso allargamento a famiglie numerose: c'è l'ok di Renzi

22:59 - Il bonus Irpef potrebbe essere garantito anche alle famiglie monoreddito più numerose. Lo rivela Antonio D'Alì, relatore di Ncd al decreto legge. Il governo, in un primo momento contrario, ha cambiato idea estendendo il numero dei beneficiari degli 80 euro. Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, però, non hanno chiuso l'esame del Dl Irpef rinviando la decisione a mercoledì.

D'Alì ha spiegato che la cifra per estendere il bonus sarebbe un po' inferiore rispetto ai circa 90 milioni ipotizzati: "Si sta ragionando su un plafond di 60-70 milioni di euro". In ogni caso la somma ipotizzata permetterà di realizzare "l'80% di quanto proposto da Ncd e di venire incontro alle fasce di famiglie monoreddito con figli a carico con una scalettatura secondo le risorse disponibili".



"Salvate" le sedi regionali Rai - Nello stesso decreto vengono confermati i tagli alla Rai (150 milioni) ma sono di fatto salvete le sedi regionali. Stop agli affitti d'oro. Riapertura della rateizzazione per chi ha saltato le rate di Equitalia. Rinvio al 2016 di bandi gara on line, superando lapubblicazione sui giornali. Queste la novità più rilevanti del Senato durante l'esame del decreto Irpef che mercoledì (con una giornata di ritardo) approderà in aula a Palazzo Madama. Dati i tempi strettissimi (deve essere in aula alla Camera dal 13 giugno) appare ormai scontata la fiducia. Dunque il decreto passa il primo giro di boa ma non tutte le modifiche vengono accolte. Come, ad esempio, la richiesta di rendere più corposo il taglio all'Irap (ora al 10%). Argomento che però sarà recuperato nella delega fiscale.