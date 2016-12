Berlusconi: tornerò in Parlamento prima di sei anni

12:19 - "Tornerò molto prima di sei anni in Parlamento perché la sentenza che ha dato il via a tutto ciò sarà presto dichiarata ingiusta ed annullata". Lo ha affermato Silvio Berlusconi all'agenzia "Vista". E, alla domanda se abbia intenzione di ricandidarsi afferma: "Vedremo, l'importante è che la sentenza venga dichiarata per quello che è: infondata". Poi sulla figlia Marina: "Lei in campo? Glielo sconsiglio".

Circa l'esito della prossima tornata elettorale europea, il leader di Forza Italia dice: "Alle Europee un risultato del "20% sarebbe un miracolo, appena un punto sotto quello delle elezioni 2013 quando Alfano era ancora con noi. Ma io punto a superare il 25%". "Io in televisione non vado mai quindi già il 20% sarebbe un buon risultato" aggiunge.



La sinistra non vince - "La sinistra non credo avra' la maggioranza", afferma ancora Berlusconi. "Gli italiani sanno che votando la sinistra votano Shulz e gli uomini di Grillo saranno ininfluenti". "Dalle elezioni mi aspetto di poter mandare in Europa un nucleo importante di nostri parlamentari molto capaci e soprattutto di indirizzare e condizionare le decisioni del Ppe che è maggioranza nel Parlamento. Nessun altro partito può fare alcunché in Europa", conclude.



Marina farà la scelta giusta - "Mia figlia farà quello che le sembrerà giusto fare: io le sconsiglierò sempre di cambiare quello che sta facendo molto bene ora", dice riferendosi a Marina. In generale, continua, "l'eredità che penso di lasciare a chi prenderà il mio posto spero sia quella di trasformare la maggioranza numerica dei moderati in maggioranza politica per arrivare a cambiare l'assetto istituzionale del Paese".