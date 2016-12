Berlusconi: "Le riforme avviate sono nostre e non di Renzi: avanti così"

14:13 - "Finalmente abbiamo avviato un processo di riforme, che non sono di Renzi ma sono le nostre, fin dalla discesa in campo". Così Silvio Berlusconi parla al telefono a una convention di giovani di Forza Italia a Napoli. "Abbiamo trovato l'interlocutore nel nuovo leader del partito principale che non si oppone a noi. Ora andiamo avanti sulle riforme. Faremo di tutto per non rimanere delusi anche questa volta".

"Troppe volte - riprende il leader di Forza Italia - la generosità del centrodestra è stata ripagata con l'odio politico e l'invidia degli avversari".